رسالة جديدة من يسرا اللوزي عن التنمر بابنتها: أرجو قبول اعتذاري

علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة يسرا اللوزي، رسالة شكر لجميع الداعمين لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عقب واقعة تعرضها للتنمر الإلكتروني، ووصم ابنتها من الصم والبكم ب«الطرشة».

وقالت يسرا اللوزي: «بشكر كل رسائل الدعم والحب والاهتمام بقضية ذوي الإعاقة والتنمر»، موجهة الاعتذار على عدم تمكنها من الرد على كافة الرسائل والإتصالات والمداخلات الإعلامية، مختتمة حديثها: «أرجو قبول اعتذاري».

وكانت الفنانة يسرا اللوزي، تصدرت محرك البحث «جوجل»، عقب ردها الذي وصفه المتابعون ب«المهذب» على تعليق المتنمر الذي وصفها بـ«أم الطارشة»، قائلة: «شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح: أولاً، المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع، وليس الطرش أو البكم».

وتابعت الفنانة: «ثانيا، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء، لأنها علمتنى حاجات كتيرة جداً وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها.. وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها».

وأكدت: «ثالثاً، البنت الصماء دي هي اللي ألهمتني إنى أتكلم فى البرامج واطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يساهم بشكل إيجابى في حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال الصم و ضعاف السمع إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس وما يبقوش عبء على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا فى المجتمع المريض للأسف».

وأردفت «يسرا» في تعليقها: «فبالتالى الطفلة الصماء دي ليها إنجازات أثرت على شعب كامل رغم إن عمرها 6 سنين.. يا ريت توضحلي بقى: حضرتك أنجزت إيه فى حياتك؟ شكرا».