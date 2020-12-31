الامارات | أين تذهب «مع مراعاة الصحة والسلامة والتباعد».. «تاون سكوير دبي»: احتفالات ترفيهية بانتظار الزوار

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب «مع مراعاة الصحة والسلامة والتباعد».. «تاون سكوير دبي»: احتفالات ترفيهية بانتظار الزوار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد «تاون سكوير دبي» بوساطة «نشاما» لاستقبال العام الجديد باحتفال ضخم، مع عرض مبهر للألعاب النارية وباقة مختارة من وسائل الترفيه المتنوعة، لتكون وجهة مثالية للعائلات التي تتطلع لاحتفال مميز بليلة رأس السنة الجديدة في أناقة وفخامة.

مع تألق المبدعين من محترفي فن الأداء وأفضل العروض الترفيهية الحية، فهناك الكثير لإبقاء الجميع بمختلف أعمارهم مستمتعين بأجواء من السحر والجمال، في توديع آخر ساعات عام 2020.

وتنظم الوجهة فقرات ترفيهية، تتوج بعرض للألعاب النارية لست دقائق متواصلة، تعلن عن بداية العام الجديد.

وهناك المزيد بانتظار الزوار، إذ تتوافر مجموعة من منافذ بيع المأكولات الشهية ومشروبات الشوكولاتة الساخنة اللذيذة لكل العائلة، لتأخذ كفايتها من كل ما لذ وطاب. ولإسعاد الصغار توجد منطقة لعب ممتعة قابلة للنفخ، لعبة دوامة الخيل «كاروسيل»، قطار للصغار، وحديقة «سبلاش باد» المائية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «نشاما» فريد دوري: «لدينا أنشطة كثيرة في (تاون سكوير دبي) خلال موسم الأعياد الحافل، ويسعدنا أن نعلن عن احتفالات خاصة بقدوم العام الجديد في حديقة (تاون سكوير بارك) في ليلة رأس السنة الجديدة».

وأضاف: «عقب ما شهدنا في هذا العام من أحداث شاقة بالنسبة لكثيرين، لا يسعنا الانتظار للترحيب بالمقيمين والزوار على حد سواء، لتوديع 2020، واستقبال 2021 بالترحاب على طريقة (تاون سكوير دبي) الخاصة».

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