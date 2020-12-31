الامارات | «أمير الشعراء» يبدأ مقابلات الموسم التاسع «عن بُعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أمير الشعراء» يبدأ مقابلات الموسم التاسع «عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت لجنة تحكيم «أمير الشعراء» بموسمه التاسع إجراء مقابلات «عن بُعد» للمتقدمين، للمشاركة في منافسات البرنامج التي تنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي. وتستهدف المقابلات اختيار 40 شاعراً سيخضعون بدورهم لاختبارات المرحلة الثانية، ليتم بعدها اختيار نجوم الموسم التاسع، الذين سيتنافسون على مسرح شاطئ الراحة في الحلقات المباشرة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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