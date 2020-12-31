الامارات | دبي تستقبل 2021 بمزيد من السعادة في أنحاء المدينة

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستقبل 2021 بمزيد من السعادة في أنحاء المدينة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أجواء من السعادة، وكعادتها كل عام، تستقبل دبي السنة الجديدة بالعديد من الاحتفالات التي تتخللها فعاليات ترفيهية مختلفة كعروض الألعاب النارية وعروض الليزر عند منتصف الليل، والحفلات الفنية لنخبة من الفنانين العرب والعالميين، فضلاً عن الفعاليات المتنوعة والأنشطة المقامة ضمن الدورة الـ26 لمهرجان دبي للتسوّق، لتؤكد بذلك أنها من المدن القليلة القادرة على تنظيم الاحتفالات بالعام الجديد والفعاليات المباشرة ضمن إجراءات وتدابير احترازية محكمة تسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور والزوّار، وفي الوقت ذاته تجعلهم يستمتعون بالأجواء السعيدة مع استقبال العام الجديد.

وعزّزت دبي من جاذبيتها كوجهة مفضلة للزيارة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها حكومة دبي وبتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، وهو ما جعلها تحصل على «ختم السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة، بما يعزز من مكانتها كإحدى أكثر الوجهات أماناً في العالم، كما أطلقت المدينة ختم «دبي الضمانة»، الذي يتعاون في تطبيقه «دبي للسياحة»، ودائرة التنمية الاقتصادية «اقتصادية دبي»، و«بلدية دبي» التي تمنح بدورها هذا الختم للفنادق، ومراكز التسوق والمحال التجارية، والمطاعم والمقاهي، والوجهات السياحية والترفيهية التي تظهر امتثالاً كاملاً بإرشادات الصحة والسلامة والبروتوكولات الوقائية، في حين اختيرت دبي إحدى المدن الآمنة في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتُعد هذه المناسبة فرصة للمواطنين والمقيمين لقضاء أجمل الأوقات في دبي، واستكشاف المزيد من التجارب المميزة بها، وعروض التسوق، وهو ما ينسجم مع استراتيجية السياحة الداخلية في دولة الإمارات، التي اعتمدها أخيراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحملتها التي انطلقت تحت شعار «أجمل شتاء في العالم».

برفقة الأحبة

يمكن للجميع استقبال عام 2021 برفقة الأسرة والأحبة مع الاحتفالات المختلفة المميزة التي تقدمها دبي، مع الاستفادة من الطقس الشتوي الرائع والاستمتاع بالمأكولات في المطاعم ذات الإطلالات الخلابة، أو من خلال المشاركة في الفعاليات العائلية التي توفر للأطفال باقة من الأنشطة، بينما تبقى مشاهدة عروض الألعاب النارية المذهلة عند منتصف الليل من أهم ما يميز هذه الليلة، فيما تضفي فعاليات مهرجان دبي للتسوق التي تنتشر في مختلف أنحاء المدينة المزيد من الفرح والمرح والسعادة على الأجواء.

وتجتذب احتفالات دبي برأس السنة الجديدة في العادة الزوّار من وجهات عالمية عدة، ليقضوا أمتع الأوقات، إذ استقبلت المدينة في 2019 أكثر من 16.73 مليون زائر، ونجحت جهودها في المحافظة على مكانتها كوجهة مفضلة للزيارة، وأن تكون على رأس قائمة الوجهات في أذهان المسافرين لعام 2020.

وتالياً مجموعة من الفعاليات والأنشطة المميزة التي يمكن الاستمتاع بها خلال الاحتفالات التي يقدمها مهرجان دبي للتسوق والموجودة على جدول فعاليات دبي.

مهرجان التسوّق

يمكن للجمهور خوض تجارب مميزة في أسواق مهرجان دبي للتسوق، ومن بينها سوق المهرجان في السيف المقدمة من الفوعة خلال ليلة رأس السنة الجديدة، إذ تتاح الفرصة لاستكشاف عرض الطائرات الورقية، ومشاهدة بالونات مصممة على هيئة مخلوقات بحرية بالحجمين الحقيقي والكبير.

كما يمكن لمحبي قصة «أليس في بلاد العجائب» زيارة سوق مهرجان دبي للتسوق في منطقة الخوانيج، والذي سيقدم لهم فعاليات ترفيهية تضم المتاهة السحرية، إلى جانب منطقة حفلات الشاي، والسينما الخارجية، ومنطقة الفنون والحرف اليدوية، بالإضافة إلى الشجرة الناطقة، وبحيرة الأمنيات، كما سيكون الجمهور على موعد مع عرض للوسائط المتعددة للاحتفال بالسنة الجديدة يستمر ثلاث دقائق.

12 مساء

ستتألق دبي بعروض الألعاب النارية والليزر استقبالاً للعام الجديد، والتي ستضيء سماءها عند الساعة الـ12 مساء، في حدث ينتظره ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها. وستُقام عروض عدة في أماكن مختلفة في المدينة، ما يتيح المجال أمام الجمهور لمشاهدة الألعاب النارية أينما كانوا.

ويمكن مشاهدة العروض في 23 موقعاً موزعاً على مختلف أنحاء دبي وتشمل: برج خليفة، برج العرب، مدينة جميرا، دبي فستيفال سيتي مول، وبرواز دبي، القرية العالمية، لامير، ذا بييتش - مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، السيف، نشاما تاون سكوير، منتجع باب الشمس، منتجع وسبا لو رويال مريديان، منتجع بولغري دبي، نادي المرابع العربية للغولف، نادي الإمارات للغولف، فنادق العنوان مونتجمري دبي، جبل علي، فور سيزونز وون آند أونلي - نخلة جميرا، وكذلك ون آند أونلي رويال ميراج، وفندق أتلانتس، وجميرا زعبيل سراي، وفندق بارك حياة.

وللاستمتاع بهذه الاحتفالات توفر هيئة الطرق والمواصلات عبر المسارات البحرية وسائل النقل الفيري والعبرة والباص والتاكسي المائيين لمشاهدة عروض الألعاب النارية التي ستُقام في برج خليفة، وبرج العرب، وشاطئ جميرا، ونخلة جميرا. كما يمكن مشاهدة عروض طائرات الدرون والألعاب النارية في ذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز.

موسيقى

تتنوّع الحفلات الموسيقية الحية التي ستشهدها دبي، من بينها حفل للمغنية الروسية لوليتا ميليافسكايا في برج العرب، إذ سيتمتع الحضور بقائمة طعام متميزة على أنغام الإيقاعات الشهيرة للمغنية الروسية قبل أن تدق الساعة في منتصف الليل، إذ سينتقل الحفل إلى الشرفة المطلة على دبي بالكامل، لمشاهدة منظر بانورامي مذهل لعروض الألعاب النارية في جميع أنحاء المدينة.

ولعشاق الموسيقى الكهربائية وألحان منسقي الأغاني، لن تكون هناك طريقة أفضل لاستقبال العام الجديد إلا مع مجموعة من أشهر عازفي الآلات الموسيقية الكهربائية ومنسقي الأغاني حول العالم من بينهم الفنانان Adriatique وSolardo من مانشستر، اللذان سيقدمان حفلاً في حديقة سوهو بفندق الميدان.

وسيستضيف فندق أتلانتس النخلة فرقة KISS التي ستطلق أغنيتها الجديدة التي ستودع بها 2020، في حين سيقدم منسق الموسيقى سعيد مراد، رائد الموسيقى الإلكترونية العربية المعروف عالمياً، أجمل مقطوعاته في دبي أوبرا.

وسيستقبل الفنان ناصيف زيتون مع جمهوره العام الجديد في حفل بمركز دبي التجاري العالمي، ليطرب الجمهور بأغانيه على أوتار العود ونغمات البيانو. وسينضم وائل كفوري إلى الفنان السوري محمد خيري في الحفل الذي سيُقام في فستيفال أرينا في دبي فستيفال سيتي.

في الهواء الطلق

يمكن لمن يفضلون استقبال العام الجديد بأجواء شتوية الانضمام لحفل الهواء الطلق الذي ينظمه مطعم جاز جاردن في «أفينيو البوابة» بمركز دبي المالي العالمي، إذ سيواصل المطعم في سلسلة احتفالاته للأسبوع الرابع على التوالي تقديمه حفلاً بمشاركة الفنانة مونيك توامس متعددة المواهب. ويحمل حفل مطعم براستي في مرسى دبي عنوان: «لوك داون بريك أوت».

وستستقبل قاعة ذا لونز في نادي الإمارات للغولف العام الجديد بمجموعة من الاحتفالات المحاطة بمناظر مرسى دبي الخلابة.

• 23 موقعاً موزعاً على مختلف أنحاء دبي، يمكن مشاهدة عروض الألعاب النارية منها.

• وائل كفوري ومحمد خيري يغنيان معاً في حفل في «فستيفال أرينا».

• المغنية الروسية لوليتا ميليافسكايا تحيي حفلاً في برج العرب.

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