الامارات | تلفزيون دبي يبث احتفالات 2021 على الهواء مباشرةً

شكرا لقرائتكم خبر عن تلفزيون دبي يبث احتفالات 2021 على الهواء مباشرةً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواكب تلفزيون دبي حصرياً فعاليات استقبال العام الجديد 2021، من مواقع الاحتفالات على الهواء مباشرة، عبر مجموعة من التغطيات الخاصة من أماكن عدة في دبي، إضافة إلى مختلف إمارات الدولة، وعدد من العواصم والمدن العالمية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أحمد سعيد المنصوري، إن «تلفزيون دبي سيوفر النقل المباشر لمختلف القنوات العالمية، إذ ستكون باستطاعة تلك القنوات مشاركة دولة الإمارات في نقل هذا الحدث العالمي، عبر إرسال خاص وفره تلفزيون دبي، ليشاهده ملايين البشر عبر العالم، من خلال جهود ما يزيد على 250 موظفاً، باستخدام أعلى التقنيات الفنية العالمية لرصد كل تفاصيل هذا الحدث المهم».

وأضاف: «ستنقل احتفالات برج خليفة من خلال ثلاث عربات نقل، و20 كاميرا تلفزيونية، وثلاث طائرات مسيّرة (درون)، بالإضافة إلى طائرة عمودية، وكاميرات أخرى، وعدد من عربات النقل التلفزيوني في أماكن متفرقة من دبي ومختلف إمارات الدولة».

من ناحيتها، أكدت مديرة القنوات العامة في قطاع الإذاعة والتلفزيون مديرة تلفزيون دبي، سارة الجرمن، أن تلفزيون دبي سيوسّع تغطيته لاحتفالات هذا العام، من خلال البث المباشر من استوديوهاته الخاصة من موقع الحدث، إذ سيواكب احتفالات العام الجديد من الاستوديو الخاص في منطقة «برج بارك»، كما سيبث حوارات خاصة وفقرات مباشرة.

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