الامارات | «رحلة حياة».. كتيب يدعم استقرار الأسرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «رحلة حياة».. كتيب يدعم استقرار الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت إدارة مراكز التنمية الأسرية - إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة - الكتيب الإلكتروني «رحلة حياة» الذي يُعد استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للشباب المقبلين على الزواج، وحثهم على البحث في الدراسات الخاصة بالأسر.

ويُعد كتيب «رحلة حياة» الذي صدر إلكترونياً بهدف ضمان الوصول إلى شريحة واسعة من أفراد المجتمع والمقبلين على الزواج إحدى النتاجات المعرفية لإدارة البحوث والدراسات بإدارة مراكز التنمية الأسرية، إذ أشرف عليه فريق متخصص في جمع المواد وتلخيصها والإشراف على صياغتها بصيغة سلسة تصل إلى القراء من مختلف فئات المجتمع.

ويُعد الكتيب ملخصاً مقتبساً من بعض الكتب التي نصح بها صاحب السمو حاكم الشارقة المقبلين على الزواج بقراءتها والاطلاع عليها.

ويختصر الكتيب الذي نشر من خلال قناة الإدارة الرسمية عبر موقع «يوتيوب»، الرحلة الزواجية وبناء الكيان الأسري في إطار متسلسل، إذ يصف الكتيب في بدايته ماهيّة التلاحم الأسري، بدءاً من الخطبة والزواج والرعاية الوالدية ثم عوامل تعزيز التلاحم الأسري والمخاطر التي قد تزعزع هذا التلاحم.

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