الامارات | أين تذهب «مع مراعاة الصحة والسلامة والتباعد».. الألعاب النارية تزيّن سماء عجمان احتفالاً بالعام الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب «مع مراعاة الصحة والسلامة والتباعد».. الألعاب النارية تزيّن سماء عجمان احتفالاً بالعام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم دائرة التنمية السياحية في عجمان عروض الألعاب النارية، مساء اليوم، في ليلة رأس السنة، بالتزامن مع احتفالات الدولة والعالم بالعام الجديد، وفي إطار سعي الدائرة لتعزيز مكانة عجمان السياحية والترفيهية محلياً وإقليمياً.

وصُمّمت الألعاب النارية لتقدم لوحات فنية مبهرة، إذ يمكن للجمهور مشاهدة العروض التي ستنطلق من منصتين، الأولى منصة بحرية مقابل فندق سراي عجمان، وتنظمها دائرة التنمية السياحية، والثانية منصة أرضية بالقرب من فندق ومنتجع أوبروي - الزورا، وتنظمها شركة الزوراء للتطوير العقاري، ويمكن للجمهور مشاهدتها من «مارينا1».

وتستمر هذه العروض لمدة خمس دقائق لإضفاء المزيد من البهجة والمرح على المحتفلين بليلة رأس السنة، من الزوار والمقيمين في الإمارة.

وقال مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، صالح محمد الجزيري: «يترقب الجمهور ونزلاء الفنادق العروض التي تشهدها عجمان استقبالاً للعام الجديد، وتشكل هذه العروض دعماً لجميع القطاعات، خصوصاً قطاع السياحة والفنادق، وتشهد فنادق الإمارة، على اختلاف فئاتها ومستوياتها، زيادة في نسب الإشغال خلال هذا الوقت من العام، في ظل تنوع الخيارات والبرامج السياحية التي تقدمها إمارة عجمان للزوار والسياح».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الزوراء، عماد الدنا: «سعداء لإقامة هذه العروض المتميزة التي تضيء سماء إمارة عجمان بلوحات بصرية وفنية مبهرة، بمناسبة استقبال العام الجديد، ونحرص في شركة الزوراء للتطوير العقاري على مواصلة الجهود لتعزيز مكانة الإمارة، وتسليط الضوء على الوجه السياحي المشرق لإمارة عجمان، وتقديم تجربة متميزة لجميع الزوار».

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