الامارات | #النصف ــــ الحلو.. «أمواج»: إطلالات خلابة على عروض رأس السنة في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف ــــ الحلو.. «أمواج»: إطلالات خلابة على عروض رأس السنة في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم وجهة «أمواج»، التابعة للحمرا، في رأس الخيمة، إطلالة خاصة على عروض الألعاب النارية خلال أمسية رأس السنة، واستقبال 2021 بطريقة فريدة من نوعها بعيداً عن التجمعات الكبيرة.

وتتيح «أمواج» خيارات من الفلل والشقق الفندقية المفروشة في رأس الخيمة، لقضاء عطلة طويلة لنهاية الأسبوع، والاستمتاع بالجمال الطبيعي لإمارة رأس الخيمة، والاسترخاء بصحبة أفراد الأسرة والأحبة.

ومن موقعها الحيوي ضمن اثنتين من أشهر الوجهات الساحرة في الإمارة، «قرية الحمرا» و«باب البحر»، تقدم «أمواج»، التابعة للحمرا، إطلالات خلابة على عروض الألعاب النارية المرتقبة لأمسية رأس السنة، التي يتوقع لها أن تكون من أكبر العروض لاستقبال العام الجديد.

وتوفر شقق وفلل «أمواج»، التابعة للحمرا، مكاناً مثالياً لمشاهدة الألعاب النارية وعروض الليزر، وتقدم لزوارها مشاعر مفعمة بالألفة وكأنهم في منزلهم، من خلال الجمع بين الأجواء الاجتماعية الدافئة وخدمات الضيافة الراقية.

وتبدأ أسعار الإيجار الأسبوعي من 2000 درهم لشقة من غرفة نوم واحدة، و5000 درهم لـ«فيلا بيتي»، ويمكن للضيوف اغتنام العروض الفريدة على الإقامة الطويلة في «أمواج» التابعة للحمرا.

وصممت الخيارات السكنية المفروشة خصيصاً لتقدم مساحات معيشية فسيحة، وديكورات عصرية راقية تكفل حصول العائلات على أوقات رائعة بأسعار في المتناول، وتتضمن جميع الوحدات السكنية مطابخ مزودة بكل المستلزمات والأجهزة الضرورية، لتمكن الزوار من الاستمتاع بتحضير أطباقهم المنزلية الشهية.

وإضافة لذلك، طبقت «الحمرا» مجموعة من إجراءات وتدابير السلامة الشاملة لضمان سلامة الزوار، في جميع مرافقها ووحداتها السكنية، أثناء استمتاعهم بعطلتهم المميزة. وسيحرص فريق العمل على الامتثال لأكثر بروتوكولات الصحة والسلامة صرامة، أثناء تقديم أرقى الخدمات للضيوف في الشقق والفلل.

ويقدم موقع الشقق والفلل لجميع أفراد العائلة مجموعة واسعة من الخيارات الترفيهية، سواء للراغبين في نشاطات تعزز حيويتهم، أو التواقين للحصول على فسحة للاسترخاء واستعادة النشاط، كما توجد بقربها مجموعة من المطاعم ومعالم الجذب الترفيهية والمسابح، ومناطق اللعب ومراكز التسوق والمرافق الأخرى، على غرار «مرسى ونادي الحمرا لليخوت» و«نادي الحمرا للغولف»، التي تجعل من «أمواج»، التابعة للحمرا، وجهة للعطلات العائلية المتميزة بكل المقاييس.

وسيحصل الضيوف المقيمون في «أمواج» أيضاً على دخول مجاني إلى «ذا كلوب هاوس» ونشاطات الرياضات المائية التي يقدمها، وتشمل باقة الإقامة أيضاً بطاقة كبار الشخصيات التي تقدم حسومات حصرية في عدد من المطاعم، التي تضم «مارينا ميوز» و«ذا كلوب هاوس»، وصفقات خاصة من علامات مرموقة في الموضة والأزياء، ومتاجر التجزئة المتخصصة في مستحضرات التجميل، ومعالم الجذب الترفيهية للأطفال ودور السينما في «منار مول» و«الحمرا مول».

على شاطئ الخليج

تجمع تجربة الإقامة في «أمواج»، التابعة للحمرا، بين الراحة المنزلية وأفضل الأجواء الطبيعية، فسواء كنتم باحثين عن مغامرات ممتعة في الهواء الطلق أو وجهة للاسترخاء تحت أشعة الشمس الدافئة على الشاطئ، تلبي «أمواج» تطلعاتكم من موقعها على شاطئ الخليج العربي الخلاب في رأس الخيمة.

• إجراءات وتدابير سلامة شاملة لضمان سلامة الزوار في جميع المرافق والوحدات.

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