معازيم «مسحورة» وزفة على «لودر».. أفراح العجب في 2020

علاقات و مجتمع

على عكس ما تتسم به حفلات الزفاف بالبساطة وتفاصيلها المعتادة التقليدية، شهد العام الجاري، إقامة بعض الأفراح التي أحدثت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما شهدته من كواليس غريبة بداخلها، والتي انتهى بعضها بنهايات مأساوية غير متوقعة.

ويرصد «هن»، خلال هذا التقرير، أغرب حفلات الزفاف، التي أقيمت خلال عام 2020.

زفاف مسكون في الدقهلية

في أكتوبر الماضي، وداخل عزبة عفيفي بقرية الرحمانية، بمحافظة الدقهلية، في غمضة عين، تحول حفل زفاف من الرقص والتفاعل مع الأغنيات المختلفة، إلى حالة من الجنون، إذ هم جميع الحاضرين به على الضرب في بعضهم البعض، وسط حالة من الهرج، استمرت قرابة ساعة كاملة.

وفي وقت سابق، كشف وهبة سامي عريس «الفرح المسحور»، أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي على ما يرام، حتى تناول بعض المعازيم عصيرا تم تقديمه إليهم من البوفيه الخاص بحفل الزفاف، وفي ثوانِ معدودة، تبدلت الضحكات إلى صراخ واشتباكات بين العروسين والحاضرين بشكل عشوائي، دون معرفة سبب لذلك.

وأسند الكثير من الحاضرين سبب حدوث الواقعة الغريبة، إلى العصير المتناول والذي وصفوه بـ «عصير الجنون»، إذ تم توجيه الاتهامات، لسيد تدعى «ظاظا» وزوجها، حيث يشتهران بصنع أعمال السحر والشعوذة لأهل القرية.

خطوبة طفلين في عين شمس

وفي الشهر ذاته، تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من الصور والفيديوهات لحفل خطوبة طفلة في الصف الثالث الابتدائي على طفل في الصف الرابع الابتدائي، وزعم نشطاء السوشيال ميديا أن الصور جرى التقاطها في منطقة مساكن عين شمس.

وأثارت الصور حالة من الجدل والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لاستغلال الطفلين بشكل ينتهك مرحلتهما العمرية.

الزفاف فوق «لودر»

وخلال يونيو الماضي، شهدت عزب الصفيح بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، إقامة عرس بشكل غريب، تجنبا لإصابة العروسين بعدوى فيروس كورونا المستجد، إذ ظهرا العروسان، وهما يحتفلان بزفافهما على رافعة حديدية «لودر»، لتجنب التزاحم وسط الحاضرين، ولاقت صورهم انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.