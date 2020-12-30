«نور» أول بدوية من مطروح تحصد ذهبية بطولة الجمهورية للكاراتيه (صور)

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أصبحت الطفلة «نور عبد القادر مصطفى» أول لاعبة بدوية من محافظة مطروح تفوز بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للكاراتيه، بعد حصولها على المركز الأول في فئة «الكوميتيه»، في نهائيات بطولة الجمهورية تحت 11 سنة، وزن 32 كيلو.

تحدثت اللاعبة الفائزة بالميدالية الذهبية لـ«الوطن» بقولها إن فوزها ببطولة الجمهورية يرجع في المقام الأول إلى تشجيع والدتها لها، بعد وفاة والدها، على الاستمرار في ممارسة رياضة الكاراتيه، ومواصلة التدريب والاجتهاد، مع التحلي بالإصرار والثقة بالنفس.

وتابعت الطفلة بقولها: «كانت نصائح والدتي هي مفاتيح النجاح وحصولي على بطولة الجمهورية بدون خسارة ولا نقطة طوال 6 مباريات، حتى المباراة النهائية، والتي تغلبت فيها على بطلة الاسكندرية».

وأضافت: «أنا من أسرة بسيطة، وأحب دراستي والتدريب في نفس الوقت، وذلك بفضل تحفيز مدربي، الكابتن تامر عبد الرؤوف، واجتهدت حتى حصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية، وتحقيق هذا الحلم».

وعبرت «نور» عن حلمها بتمثيل محافظة مطروح في جميع البطولات، وقالت: «أتطلع لأن أصبح بطلة العرب والعالم، مثل اللاعب محمد صلاح، والبطل بيج رامي»، واختتمت حديثها بقولها: "«النهاية أهدي هذا الإنجاز والميدالية الذهبية إلى روح أبي، الذي وعدته بأن أكون بطلة في لعبة الكاراتيه».

ومن جانبه، أكد تامر عبد الرؤوف، مدرب اللاعبة نور عبد القادر، في رياضة الكاراتيه، وهو بطل سابق على مستوى العالم وعلى مستوى البطولات العربية والأفريقية، أن «بنت مطروح أبهرت المشاركين في بطولة الجمهورية، وجميع المدربين عرضوا عليها اللعب في أندية القاهرة والإسكندرية، ولكنها رفضت، بسبب تمسكها باللعب باسم مطروح، وذلك لتفوقها في جميع المباريات، بدون خسارة نقطة واحدة».

وتُعد «نور» هي أول فتاة بدوية من مطروح تحصل على بطولة الجمهورية في رياضة الكاراتيه، في عمر 11 سنة، وسبق حصول لاعبين من مطروح على بطولة الجمهورية، ولكنهم كانوا يخوضون تلك البطولات باسم أندية أخرى من خارج المحافظة.