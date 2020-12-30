إنجي خطاب تساند يسرا اللوزي: متسكتيش على حق بنتك.. لازم يتحاسب

علاقات و مجتمع

ساندت الفنانة إنجي خطاب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الفنانة يسرا اللوزي، التي تعرضت ابنتها من الصم وضعاف السمع، صاحبة الـ6 أعوام، للتنمر من قبل المتابعين.

وشاركت الفنانة عبر حسابها، صورة ليسرا اللوزي برفقة ابنتها، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، «ما حدث من متنمر أبعد ما يكون عن إنسان والله إن لقب إنسان خسارة فيه بل إن الحيوانات أفضل منه رحمة».

وتابعت الفنانة خلال حديثها، قائلةً: «ما حدث مع الزميلة الفنانة الراقية يسرا اللوزي والتنمرعلي ابنتها بشكل يبعد عن الإنسانية والأخلاق والرحمة والدين يدل علي أننا نعيش وسط أسوء حقبة من البشر وجدت علي الإطلاق».

«كيف تسمحون لأنفسكم أن تتنمروا علي خلق الله، كيف تسمحون لأنفسكم أن تجرحوا مشاعر الناس بهذه الطريقة الحيوانية»، بهذة العبارة واصلت إنجي الحديث عن التنمر الذي تعرضت له يسرا، «أقسم بالله لم أرى في حياتي انحطاط مثل هذا.. الأشكال المتنمرة دي لازم يتحاسبوا، أي حد تسول له نفسه المساس والتنمر والغلط في الآخرين لازم يتحاسب بالقانون».

ونوهت الفنانة عن عقوبة المتنمرين، «في قانون حالي غرامة 30 ألف جنية وحبس 6 شهور لأي شخص يتنمر على الآخرين».

ووجهت حديثها للفنانة، قائلةً: «أطالب يسرا اللوزي بعمل محضر تنمر ضد هذا الشخص عشان يتحبس ويبقي عبرة لكل من هو شبهه ومثله، متسكتيش علي حق ابنتك وإنتي أم عظيمة وراقية وابنتك جميلة حفظها الله لكي يارب».

واختتمت إنجي حديثها بتقديم تحيتها للفنانة يسرا اللوزي وموجهة رسالة أخرى للفنانين الذين يتعرضون للتنمر، قائلةً: «تحياتي ليكي واحترامي يا يسرا..أطالب أي فنان يتعرض لتنمر أو غلط فيه بأي شكل يتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت متسكتوش عن حقكم وعلموا الأشكال دي الأدب ولازم يعرفوا إنه فيه قانون رداع لأمثالهم».