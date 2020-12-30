حكاية طفل 9 سنوات اتهمه «المعزول» بالسب والقذف.. وقانوني: مش هيتحبس

علاقات و مجتمع

اتخذ رئيس الزمالك المعزول، خصمًا جديدًا له، فهي عادته دائمًا لكن الغريب جاء في عمر خصمه، فهو ذلك الصغير الذي لم يتجاوز الـ9 أعوام من عمره، إذ اتهمه بالسب والقذف من خلال فيديو بخاصية البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

واقعة غريبة رواها الإعلامي أحمد سعيد، المذيع السابق، هو والد الطفل، «سعيد»، إذ تلقى إخطارًا بضرورة حضور نجله الصغير أمام جهات التحقيق، لسماع أقواله في بلاغ تقدم به رئيس الزمالك المعزول للنيابة، يتهم فيه الأخير بسبه وقذفه من خلال فيديو على «فيس بوك».

وضع الطفل قانونيا إذ تم محاكمته

وفيما يتعلق بالشأن القانوني للطفل، فبحسب مصدر قانوني، تحفظ على ذكر اسمه، أوضح الوضع القانوني للصغير خلال حديثه لـ هن، أنه طبقًا للمادة 94 من قانون الطفل، إذ كان عمر الطفل لم يتجاوز الـ12 سنة ميلاديًا، تتمنع عنه المسئولية الجنائية.

وتابع، إذ كان الطفل تجاوز السابعة من عمره لكن لم يتجاوز الـ12 عامًا، وثبت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، ففي هذه الحالة تتولى محكمة الطفل دون غيرها الاختصاص بالنظر.

واستطرد المصدر القانوني، أن محكمة الفل وقتها سوف تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1و 2 و7 و8 من المادة 101 من قانون الطفل، وتكون التدابير هي: «توبيخ الطفل أو تسليمه لأهله أو إيداعه بإحدى المستشفيات الخاصة أو المستشفيات الاجتماعية».

وأكد على أن المختص في هذه الواقعة هي نيابة الطفل، واذا ثبت إدانة الطفل بالواقعة يعرض على محكمة الطفل وفق المادة 28 للنظر في أمره إذا ثبت.

واختتم المصدر القانوني حديثه بأنه في كل الأحوال، مادام الطفل لم يتجاوز الـ15 عامًا من عمره، لم يحبس احتياطيًا.