رئيس القومي للمرأة للمتنمر بـ يسرا اللوزي: بتهين نفسك وأسرتك

علاقات و مجتمع

دعمت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الفنانة يسرا اللوزي، بعد تعرض الأخيرة وابنتها الكبرى للتنمر الإلكتروني، ووصفها بـ«أم الطرشة» بسبب مرض ابنتها، وهو ما تسبب في دعم العديد من الفنانين لها، وتصدرها محرك البحث «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية.

مايا مرسي: يسرا اللوزي أم عظيمة

وقالت مايا مرسي، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: «الأم العظيمة يسرا اللوزي.. الفنانة المحترمة.. حبيبتي نفخر بك وبأمهات أبطال ساعدوا وبيساعدوا أبناءهم وبناتهم لتحدي صعاب»، وأضافت: «لكن الأجمل والأعظم هو قلبك وقلوبهم المليانة بالحماس والحب والتضحية والبهجة والأمل والإيجابية.. أيوة الإيجابية.. والأهم كمان الأخلاق اللي بتنقلوها لأولادهم وبناتكم».

ووجهت رئيس المجلس القومي للمرأة، رسالة محبة للفنانة بقولها: «بنحبك.. ويارب تشوفي نجاحات بنوتك.. ولا آسفة على شاب أو حساب إلكتروني يتنمر أو يهين أو يتريق.. أنت تهين نفسك وأسرتك ومن حولك قبل أن تهين الآخرين».

وتابعت هجومها على المتنمر: «حسابك الإلكتروني سلاح بين يديك إما تستخدمه بأمانة أو تغتال به نفسا أو تجرح به أسرة، أيها الشاب المجتمع يلفظك حتى لو حولك من يصفقون لك».

تفاصيل تعرض يسرا اللوزي للتنمر

وكانت الفنانة يسرا اللوزي، ردت على تعليق الحساب المتنمر، قائلة: «شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح: أولاً، المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع، وليس الطرش أو البكم».

وأضافت الفنانة: « ثانياً، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء، لأنها علمتنى حاجات كتيرة جداً وبقيت بني آدمة وأم أحسن بسببها.. وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها».

وأردفت: «ثالثاً، البنت «الصماء» دي فهي اللي ألهمتني إنى اتكلم في البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يسهم بشكل إيجابي في حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال «الصم وضعاف السمع» إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس وما يبقوش «عبء» على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا في المجتمع (المريض للأسف)».

واستطردت «يسرا» في تعليقها: «فبالتالى الطفلة «الصماء» دى ليها إنجازات أثرت على شعب كامل رغم إن عمرها 6 سنين.. يا ريت توضحلي بقى حضرتك أنجزت إيه في حياتك؟ شكرا».