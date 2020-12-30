أحمد حلمي ينشر صورة لوالدته في ظهور نادر لها: ماما حنان (صورة)

علاقات و مجتمع

ظهور نادر شارك به الفنان أحمد حلمي، عبر خاصية القصص المصورة لحسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مع والدته.

ونشر «حلمي» صورة تجمعه بوالدته، التي نادرًا ما تظهر معه، وظهرت والدة الفنان أحمد حلمي وهي محجبة وتمسك بيديها كوبا من الشاي، ورسم «حلمي» شكل قلب وكتب بجانبه «ماما حنان».

أحمد حلمي يدعم المنتخب النسائي لكرة القدم

وكان الفنان أحمد حلمي، دعم فريق منتخب مصر للسيدات تحت 20 عامًا، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك بعدما تعرضن لحملة تنمر بسبب ملابسهن وزيادة أوزانهن.

ونشر «حلمي»، صورة للمنتخب النسائي، وعلق عليها قائلًا: «من كام يوم قريت كلام فيه تنمر عليهم.. الكلام جايز يضايق.. بس أنا متأكد إنه ممكن يضايق المحبطين وأصحاب النفوس الضعيفة أو اللي معندهمش ثقة في نفسهم".

وتابع «حلمي» في تعليقه: «بس البنات دول لا محبطين ولا نفوسهم ضعيفة ومعندهمش غير ثقتهم في نفسهم اللي بتخليهم يبتدوا الحياة وكلهم أمل وحلم في إنهم يحققوا فوز أو نصر لفريقهم أو لبلدهم، شجعوهم وقوهم لأنكوا مش هتعرفوا لا تكسروهم ولا تكرهوهم في الحياة لأنهم فاهمين المعنى الحقيقي للحياة واحترام الآخر أكتر من أي حد اتريق أو اتنمر عليهم».

كواليس ارتباط أحمد حلمي ومنى زكي

وكان حلمي، ظهر في لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها «صاحبة السعادة»، عبر شاشة «DMC»، وتحدث عن الكثير من الجوانب الحياتية منها ارتباطه بالفنانة منى زكي.

وروى «حلمي» ارتباطه بالفنانة منى زكي والتقدم لوالدها لخطبتها قائلًا: «عندما قابلت والدها كان متفهمًا وضعي، ولم يسألني عن إمكانياتي المادية، لأنه أدرك أننا نحب بعضنا».

وتابع «حلمي» في حديثه: «طلب مني منخرجش مع بعض، وإني أزورها في البيت أو نخرج مع صحابنا، وقالي هرجع تاني بعد سنة وقولي عملت إيه، ووقتها كنت فاكر إني مش هعمل حاجة لأني مكنش معايا فلوس والمدة كانت قليلة جدًا، كمان حدد مبلغ معين للشبكة وكان 30 ألف أو 40 ألف جنيه».