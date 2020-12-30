أروى جودة تروي تجربتها مع الطبيب النفسي: كنت بنسى الأسماء وعصبية (فيديو)

علاقات و مجتمع

روت الفنانة أروى جودة تجربتها مع زيارة الطبيب النفسي، وقدمت النصيحة لمتابعيها بضرورة زيارة الطبيب النفسي للمساعدة في الخروج من الأزمات والاهتمام بالصحة النفسية.

ونشرت «أروى» مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، للمشاركة في حملة «نفسي» التي هدفت للتوعية بالصحة النفسية.

وأكدت «أروى» أهمية الصحة النفسية فرؤية الشخص بشكل جيد ولا يعاني من أمراض عضوية، لا يعني أنه بخير، خاصة أننا اعتدنا الابتسامة رغم المشكلات التي نمر بها، وأوضحت أن أكثر ما يزعجها هو عندما تعبر عن شعورها لمن حولها فيخبرونها أنها جيدة وتحتاج للسفر فقط لتغيير الأجواء.

وأوضحت «أروى» أنها قررت اللجوء للطبيب النفسي، موضحة أنها كانت تشعر بالحزن وعندما تستيقظ من النوم تبكي، وإذا سمعت أصوات عالية تبكي ولا تنام بشكل جيد أو تتناول أكل صحي، وتابعت عن وصف حالتها النفسية أنها كانت لا تنبهر بأي شيء ودائمًا تشعر أنها وسط أشخاص كثيرون لكنها وحيدة.

وتابعت أنها كانت تعاني من عدم القدرة على التركيز، وهو ما جعلها دائمًا عصبية إذا قاطعها أحد، كما أنها تنسى الأسماء وتتذكر الأشياء بصعوبة، موضحة أن هذه الأمور بدأت تتحسن وأنها تواجه نفسها وتعرف ما تعاني منه، لذلك نصحت الجميع بزيارة الطبيب النفسي للخروج من الأزمات، وعدم تهوين الأمور.

وكانت الفنانة أروى جودة ذكرت أنها اكتسبت حوالي 30 كيلو جرام، خلال فترة حظر التجوال بسبب فيروس كورونا.