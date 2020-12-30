وصلة رقص من سمية الخشاب بترنج رياضي مع بابا نويل (فيديو)

لايف ستايل

شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بمقطع فيديو جديد بصحبة رجل يرتدي ملابس بابا نويل الشهيرة، في إطار الاحتفالات بأعياد الميلاد. وظهرت الفنانة خلال المقطع وهي ترقص بصحبته، متألقة بترينج رياضي باللون الفسفوري، وبنطلون أسود قصير، مع الشعر المنسدل والمكياج الهادئ البسيط. وكانت الفنانة حصلت مؤخرًا على حكم من محكمة أسرة سيدي جابر بالإسكندرية، بإلزام طليقها الفنان أحمد سعد، بنفقات المتعة والعدة لصالحها، بمبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور، فضلًا عن مبلغ عشرة آلاف عن كل شهر خلال 24 شهر، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه.

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