حقيقة صورة ابنة يسرا اللوزي المتداولة.. «دي شيراز»

علاقات و مجتمع

خلال الساعات الماضية، تصدرت الفنانة يسرا اللوزي محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ردها على متابع لها وصفها بـ «أم الطرشة»، في إشارة منه لابنة الفنانة التي تعاني من الصمم منذ ولادتها، والتي تحدثت عنها «اللوزي» أكثر من مرة في البرامج والفاعليات.

وعلى الفور قرر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاركة ثورة للفنانة بصحبة طفلة زعموا أنها طفلتها، مُرفقين الصورة بالعديد من تعليقات الدعم.

وبالبحث عن صورة الطفلة، وُجد إنها ريم عبدالقادر، والتي شاركت الفنانة يسرا اللوزي في مسلسل «قمر هادي» أمام الفنان هاني سلامة.

من هي ريم عبدالقادر؟

طفلة سورية الأصل.

تبلغ من العمر 6 سنوات، فهي من مواليد 2014.

تدرس بصف الـ kg2.

بدأت التمثيل منذ 3 سنوات.

كان أول ظهور لها مسلسل «هربانة منها» بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

شاركت في الكثير من الأعمال الفنية، أبرزها: «سك على أخواتك»، «شبر مية»، «قمر هادي»، «ضد مجهول» و«شاهد عيان».

اشتهرت بشخصية «شيراز» خلال مسلسل «ما رواء الطبيعة»، الذي عُرض على منصة«نيتفليكس».

أزمة التنمر على ابنة يسرا اللوزي

وكانت الفنانة تعرضت مساء أمس لتعليق مسيء وتنمر على ابنتها من أحد متابعيها، الأمر الذي دفعها للرد عليه، قائلة:«شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح: أولاً، المصطلح الصحيح والمقبول هو «الصم و ضعاف السمع»، وليس «الطرش» أو البكم».

وتابعت الفنانة خلال ردها: «ثانيا، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء لأنها علمتنى حاجات كتيرة جداً وبقيت بني آدمة وأم أحسن بسببها.. وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها.. ثالثاً، البنت الصماء دي هي اللي ألهمتني إني أتكلم في البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يساهم بشكل إيجابي في حياة عائلات كتير».