- 1/2
- 2/2
لايف ستايل
ودعت الراقصة فيفي عبده عام 2020، على طريقتها الخاصة، من خلال نشر صورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».
وظهرت الراقصة في الصورة بملابس صيفية باللون الأصفر، تكونت من سترة خفيفة بحمالات، مع شورت بنفس اللون، مُعلقة: «ادي اللي خدته من 2020 اسكوز مي بقى ربنا يستر».
يأتي ذلك بعدما شاركت فيفي، متابعيها بمقطع فيديو جديد، وهي ترقص على نغمات أغنية «بشويش عليا»، مرتدية فستان أحمر طويل، ذو فتحة من منطقة الصدر.
وكانت فيفي عبده تعرضت الفترة الماضية لعدة وعكات صحية، دون أن تعلن تفاصيلهما لكنها ظلت تنشر أخبار عن تطور الحالة الصحية قبل أن تتماثل الشفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تودع العام بشورت وحمالات: ده اللي أخدته من 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.