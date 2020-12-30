فيفي عبده تودع العام بشورت وحمالات: ده اللي أخدته من 2020

لايف ستايل

ودعت الراقصة فيفي عبده عام 2020، على طريقتها الخاصة، من خلال نشر صورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت الراقصة في الصورة بملابس صيفية باللون الأصفر، تكونت من سترة خفيفة بحمالات، مع شورت بنفس اللون، مُعلقة: «ادي اللي خدته من 2020 اسكوز مي بقى ربنا يستر».

يأتي ذلك بعدما شاركت فيفي، متابعيها بمقطع فيديو جديد، وهي ترقص على نغمات أغنية «بشويش عليا»، مرتدية فستان أحمر طويل، ذو فتحة من منطقة الصدر.

وكانت فيفي عبده تعرضت الفترة الماضية لعدة وعكات صحية، دون أن تعلن تفاصيلهما لكنها ظلت تنشر أخبار عن تطور الحالة الصحية قبل أن تتماثل الشفاء.