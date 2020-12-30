بالأسماء.. تعرف على أسعار أدوية البروتوكول العلاجي لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن: تستخدم مجموعة معينة من الأدوية في علاج حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، والتي يشتمل عليها البروتوكول المصري، وتختلف الخصائص الطبية لتلك الأدوية، ولا يشترط أن يتناولها جميعها كل مصابي الوباء، بل يكون ذلك تبعًا للحالة الطبية التي يطلع عليها الطبيب، ثم يصف العلاجات اللازمة. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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