هذا ما يحدث عند تناول البامية مرة واحدة في الأسبوع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

البامية من المأكولات التي يفضل كثيرون تناولها، لمذاقها المميز وأيضا لفوائدها الصحية الكبيرة، لكن ماذا يحدث للجسم عند أكلها مرة واحدة أسبوعيا؟.. هذا ما نوضحه لكن وفق ما أورد موقعا "healthline" و"Life hake".

1- غنية بالعناصر الغذائية وبنسبة عالية من فيتاميني C وK.

2- تحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة، التي قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، وتمنع الالتهابات، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مادة البوليفينول التي قد تساهم في صحة القلب والدماغ.

3- التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، إذ تشير الأبحاث إلى أن البامية تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، كما أنها غنية بمادة البوليفينول التي تحارب الالتهابات الضارة وتحمي قلبك.

4- قد يكون لها خصائص مضادة للسرطان، كونها تحتوي على نوع من البروتين يسمى الليكتين، والذي قد يثبط نمو الخلايا السرطانية.

5- قد يخفض نسبة السكر في الدم، حيث يرتبط تناول البامية بالتحكم في نسبة السكر في الدم، وذلك بفضل محتواها من الألياف.

6- مفيدة للمرأة الحامل في تلبية احتياجاتها اليومية من حمض الفوليك، حيث أن حمض الفوليك مهم للوقاية من عيوب الأنبوب العصبي.

7- تجعلك تشعر بالشبع، إذ تساعدك الألياف الغذائية الموجودة بها على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يمنعك من تناول وجبات خفيفة من رقائق البطاطس بعد العشاء.

8- تقوية جهاز المناعة: تغذي الألياف الصحية الموجودة في البامية البكتيريا الجيدة التي تشتد الحاجة إليها في الأمعاء، ما يقوي مناعتنا ضد الفيروسات والعدوى.