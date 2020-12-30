5 بدائل صحية للدقيق الأبيض.. تعرف على فوائدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر: يعتبر الدقيق الأبيض النوع الأكثر شيوعًا بين أنواع الدقيق المختلفة، حيث تميل السيدات إلى استخدامه دون غيره نظرًا للمذاق اللذيذ الذي سضفيه على الحلويات والمعجنات، ولكن، الإفراط في تناوله قد يتسبب في الإصابة بأمراض القلب والسمنة والسكري. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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