كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 10:45 مساءً - رغم بلوغها الخمسين من العمر، إلا أن النجمة جنيفر لوبيز Jennifer Lopez لا تزال تبهر الجميع بجمالها وشباب بشرتها وتوهجها، فهي بلا شك تتقن العناية ببشرتها باستخدام الكريمات والمستحضرات المناسبة لنوع بشرتها والمشاكل التي تواجهها، خصوصاً أنها عرضة بشكل دائم للأضواء ومستحضرات المكياج التي تسد غالباً مسامات البشرة.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة مستحضرات للعناية بالبشرة لا تفارق حقيبة جنيفر لوبيز، والتي تجعل بشرة وجهها مذهلة على الدوام.



Dr. Dennis Gross Skincare Alpha Beta Peel Original Formula

Dr. Dennis Gross Skincare Alpha Beta Peel Original Formula



يعمل مقشر الوجه هذا الغني بأحماض ألفا وبيتا هيدروكسي، بما فيها حمض الغليكوليك، على تنعيم البشرة وتنقيتها من الشوائب وإزالة خلايا الجلد الميتة، وحماية الجلد من الأضرار الناتجة عن العوامل القاسية، وهو يعد علاجاً منزلياً رائعاً للعناية بالبشرة المتعبة والباهتة، واستبدالها ببشرة مشرقة ومتوهجة خلال أيام قليلة.

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Shiseido Essential Energy Day Cream SPF 20

Shiseido Essential Energy Day Cream SPF 20



يتميز كريم الوقاية من الشمس هذا من علامة Shiseido، بتركيبته الغنية بحمض الهيالورونيك المرطب للبشرة، وخلاصة اللؤلؤ الذي يعمل على تعزيز توهج البشرة، إضافة الى شاي أسام الذي ينقي البشرة من السموم والأوساخ والشوائب، كما يوفر الحماية للبشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

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Lancer Skincare The Method: Cleanse

Lancer Skincare The Method



يعد غسول الوجه هذا أحد مستحضرات العناية بالبشرة المفضلة جداً لدى النجمة جنيفر لوبيز، فهو منظف ومرطب للبشرة، حيث يزيل بلطف آثار المكياج والأوساخ والزيوت الزائدة الموجودة على سطح البشرة، ليجعلها منتعشة وصحية بشكل فوري، إضافة الى أنه يوازن درجة حموضة البشرة.

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Dr. Hauschka Rose Day Cream

Dr. Hauschka Rose Day Cream



توفر النجمة جنيفر لوبيز الرفاهية القصوى لبشرتها من خلال استخدامها كريم ترطيب البشرة Dr. Hauschka Rose Day Cream، الذي يشتمل في تركيبته على زيت الأفوكادو وزيت الورد، اللذين يعملان على تغذية البشرة وتجديدها وتهدئة الاحمرار والالتهابات. إضافة الى شمع بتلات الورود الذي يوفر حاجزاً خفيفاً على بشرتك يحبس الرطوبة داخل الجلد ويمنع جفاف البشرة.

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Augustinus Bader The Face Oil

Augustinus Bader The Face Oil



يتميز زيت الوجه هذا الغني والمغذي بتركيبته خفيفة الوزن وسريعة الامتصاص والمناسبة لجميع أنواع البشرة. ومع الاستخدام المنتظم، يقلل من التصبغات والخطوط الدقيقة والتجاعيد، ويعزز من قوة ومرونة البشرة ليجعلها نضرة ومتألقة. علماً أنه يحتوي على الأحماض الأمينية والفيتامينات وزيوت الأركان والبندق والباباسو والكرانجا.

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