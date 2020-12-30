تنسيقات عصرية للشتاء من آسيا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 10:45 مساءً - آسيا ، مدونة وعارضة أزياء كويتية، تُعتبر واحدة من أكثر مدوني الأزياء تأثيرًا في الشرق الأوسط على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يتابعها أكثر من مليونين و٦٠٠ ألف شخص، كما تمتلك شعبية كبيرة في الدول العالمية أيضًا، ومع دخول فصل الشتاء استوحينا لكِ -عزيزتي- بعضًا من إطلالاتها؛ لتستلهمي منها أفكارًا لتنسيقات عصرية.



تنسيق البنطلونات الواسعة في الشتاء بأسلوب آسيا

تنسيق البنطلونات الواسعة في الشتاء بأسلوب آسيا



صممت دور الموضة الكثير من القطع المميزة للبنطلونات الواسعة، ولتنسيقها في هذا الشتاء يمكنك -عزيزتي- أن تستوحي من آسيا بعض الأفكار، كتنسيقها للبنطال الواسع باللون الأسود مع قميص أبيض ومعطف من الجلد الأسود لخيار أنيق بألوان حيادية، وأكملي مظهرك بحذاء أسود طويل، أو إطلالتها ببنطال وبلوزة واسعين باللون الأبيض مع معطف أصفر مزين بالأسود في الأطراف، وزينت مظهرها بقبعة بدرجة داكنة من الأصفر لخيار بسيط وعملي، كما ظهرت ببنطال من الجينز الواسع مع تيشيرت أبيض ومعطف زهري، وأكملت مظهرها بقبعة حمراء للمسة عصرية.

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إطلالات اللون الأسود من آسيا

إطلالات اللون الأسود من آسيا



تفضل الكثيرات من النساء تنسيق القطع السوداء في مظهرهن اليومي، ومن بينهم الفاشينيستا آسيا ، التي أطلت بفستان أسود قصير مع بنطال أسود ومعطف وحذاء من الجلد الأسود، وأكملت مظهرها بحقيبة سوداء وقبعة لخيار بسيط وأنيق، وفي إطلالة أخرى تأنقت ببلوزة وبنطال يكسوهما اللون الأسود مع بليزر زيتي وحذاء رياضي أسود، وزينت مظهرها بحزام أسود مزين بالذهبي، ولخيار ثالث نسقت بنطالًا وبلوزة باللون الأسود مع معطف من الجينز الطويل المزين بكتابات وشعارات ملونة للمسة شبابية مميزة، وأكملت مظهرها بقبعة سوداء وقلادة فضية.

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تنسيقات يومية للشتاء بأسلوب آسيا

تنسيقات يومية للشتاء بأسلوب آسيا



إن كنتِ بحاجة لإطلالة يومية مناسبة لأجواء الشتاء، فيمكننا أن نلهمك بعدة إطلالات لآسيا ؛ حيث ظهرت ببنطال أبيض مطبع بالأسود مع معطف رمادي مزين بالأحمر، وأكملت مظهرها بإكسسوارات باللونين الأسود والأبيض، وارتدَتْ في إطلالة رياضية بلوڤر وبنطالًا باللون الكحلي الداكن مع جوارب صفراء لخيار عصري بسيط، ولخيار عملي تألقت ببنطال من الجلد الأسود مع قميص أبيض زينته بصدرية باللون البيج مزينة في الأطراف بالأسود، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي لأناقة ناعمة.

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