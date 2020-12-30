كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 10:45 مساءً - تُفضل الكثير من المحجبات اعتماد البنطلون الأبيض مع إطلالاتهن الشتوية، نظراً لملاءمته لمختلف أوقات اليوم، سواء تم اعتماده في إطلالات كاجوال أو إطلالات رسمية أو أخرى تناسب خروجات المساء.

وتختلف طرق تنسيق البنطلون الأبيض بحسب الأزياء التي يتم ارتداؤها معه، وفي هذا الألبوم، ستتعرفين إلى طريقة تنسيق البنطلون الأبيض من وحي مدونات الموضة:

طريقة تنسيق البنطلون الأبيض من وحي دلال الدوب

دلال الدوب ببنطلون ابيض واسع





في إطلالة نهارية، اعتمدت مدونة الموضة دلال الدوب البنطلون الأبيض الواسع مع بلوفر أبيض أوفر سايز، وشال أنيق من الصوف بألوان الرمادي الداكن والبني والبيج.

ونسقت دلال الدوب مع إطلالتها حذاء رياضياً باللون الأبيض، وإيشارباً بنفس اللون، مع حقيبة يد صغيرة بدرجات ألوان الباستيل الوردي والبيج، مع اللون الرمادي.

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طريقة تنسيق البنطلون الأبيض من وحي أمية زين

أمية زين ببنطلون ابيض وبلوفر طويل



في إطلالة نهارية بسيطة وعملية، نسقت مدونة الموضة أمية زين البنطلون الأبيض مع بلوفر صوف طويل باللون البني، وسكارف يجمع بين درجات البني والرمادي والأوف وايت.

واعتمدت أمية زين مع إطلالتها حذاء جلد بدون كعب ذا مقدمة مدببة، وإيشارباً أبيض من الشيفون.

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تنسيق البنطلون الأبيض الضيق من وحي لينا أسعد

لينا أسعد ببنطلون أبيض ضيق مع بوت



في إطلالة أنيقة اعتمدت مدونة الموضة لينا أسعد البنطلون الأبيض الضيق والقصير مع بلوفر قصير باللون البيج بدرجات الباستيل، وشالاً باللون البني الفاتح.

ونسقت لينا أسعد مع إطلالتها، حذاء بوت قصير من الشامواه باللون البني، مع إيشارب شيفون باللون السيمون الباستيل.