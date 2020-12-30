عبايات متنوعة من وحي حوراء الفارسي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 10:45 مساءً - طبعت الإعلامية ومقدمة البرامج حوراء الفارسي بصمتها في قلوب مشاهديها، كما نالت إطلالاتها الأنيقة والمحتشمة الكثير من الإعجاب؛ حيث تتميز بانتقاء أفضل الأزياء الخليجية التي تُعَبِّرُ عن ثقافات الدول العربية، لذا رصدنا لكِ -عزيزتي- من حسابها على إنستجرام أبرز تصميمات العبايات وأحدثها؛ لتستوحي منها أفكارًا مناسبة لمظهرك.

عبايات سوداء من حوراء الفارسي

عباية سوداء مطرزة من حوراء الفارسي



لأن الكثيرات من النساء يفضلن اعتماد العبايات السوداء في مظهرهن اليومي، فيمكننا أن نقدم لكِ بعض الأفكار لتصميمات العبايات السوداء من حوراء الفارسي؛ حيث تأنقت بعباية سوداء مطرزة بالأبيض في الأطراف ومن الأسفل لمظهر مميز وأنيق، ونسقت في إطلالة أخرى عباية سوداء مصممة بتطريزات بيضاء بطريقة عصرية، وأكملت مظهرها بحقيبة زهرية صغيرة للمسة أنثوية للشابات، وتزينت في الإطلالة الثالثة بعباية سوداء مصممة بطبقتين ومطرزة بالأبيض في الأطراف، وأكملت ملحقات الإطلالة باللون الأسود لخيار بسيط غير لافت للأنظار، كما اختارت عباية سوداء مصممة بتطريزات بيضاء في أطراف الأكمام ومن المنتصف، وأكملت مظهرها بإكسسوارات حيادية اللون.

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عبايات بألوان فاتحة للمشاوير الصباحية

اطلالة صباحية من حوراء الفارسي بالعباية



تناسب العبايات ذات الألوان الفاتحة المشاوير الصباحية بشكل كبير، لذا تفضلها الكثيرات من النساء، ومنهن الإعلامية حوراء الفارسي، التي أطلت بعباية بيضاء مع فستان وحجاب باللون الأبيض، وأكملت مظهرها بعقد ذهبي وحقيبة بنية لخيار يومي حيادي، وظهرت في إطلالة أخرى بعباية زهرية مزينة بخطوط رمادية وبيضاء في الأطراف مع فستان أبيض وحجاب زهري لمظهر أنثوي بسيط، وارتدَتْ في الإطلالة الثالثة عباية زهرية مزينة بخطوط صغيرة فضية مع فستان وحجاب باللون الأبيض لزي ناعم.

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حوراء الفارسي بعبايات خضراء

عباية مناسبة لاخفاء عيوب الجسم من حوراء الفارسي



اعتمدت حوراء الفارسي العبايات ذات اللون الأخضر بشكل كبير خلال هذا العام، ومن أبرز إطلالاتها اختارت عباية زيتية مزينة بنقوش بيج في الأسفل مع حجاب أبيض لخيار بسيط ويومي، وتألقت في إطلالة أخرى بعباية بدرجة داكنة من الأخضر صُممت بخطوط متعرجة ولامعة لإطلالة أنيقة ومناسبة لذوات القوم الممتلئ.