الشلولو وبسكوت العشر دقايق ومحشي المانجا.. أكلات غريبة في حظر 2020

مطبخ

عدة أشهر من الحظر قضاها المصريون، خلال 2020 بسبب تفشي الموجة الأولى من فيروس كورونا، الذي أصاب العديدين، وتسبب في وفاة الكثيرين أيضًا، وبسبب الرغم من ساعات الحظر الطويلة، وتوقف بعض الأعمال، قررت ربات المنازل الاستفادة من الوقت في الابتكار بالمطبخ، وتنفيذ العديد من الأكلات والحلويات الغريبة وغير المعهودة.

ويرصد «هن» أغرب أكلات الحظر 2020.

واحدة من المعجنات السريعة، التي ابتكرتها السيدات، لسرعة تحضيرها، وإمكانية حشوها حلو أو حادق، فضلًا عن قلة تكاليفها وتوافر مكوناتها في المنزل.

مقادير فطيرة الطاسة

3 أكواب دقيق

رشة ملح

ملعقة كبيرة سكر

ماء

سمن

طريقة عمل فطير الطاسة

في وعاء عميق، اخلطي الدقيق مع الملح والسكر، ثم ضيفي الماء بالتدريج وامزجي المكونات حتى تصبح كالعجين.

شكلي العجين إلى كرات صغيرة واتركيه لفترة.

افردي العجين بالنشابة وادهنيه بالسمنة.

طبقي العجين بالنصف ثم ادهنيه.

شكلي العجينة كرة ويترك في الثلاجة لمدة ليلة.

افردي العجين بالنشابة وضعي الحشو المضل لكِ، وطبقيه مرة أخرى.

يقلب الفطير في الطاسة حتى تمام النضج ثم يقدم.

بسكوت العشر دقائق

بات بسكوت العشر دقائق، هو «تريند الحظر» خلال الأشهر الماضية، بسبب سرعة تنفيذه ومذاقة اللذيذ.

مقادير بسكويت العشر دقائق

كيلو دقيق

كوبان سكر بودرة

ربع كيلو سمنة

5 بيضات

5 أكياس فانيليا

ملعقة كبيرة نشادر

1/2 كوب لبن

طريقة عمل بسكوت العشر دقائق

اضربي السمنة والسكر والبيض والفانيليا، ثم ضيفي النشادر والدقيق.

ضيفي اللبن تدريجيًا.

ضعي الخليط في كيس حلواني وابدأي بتشكيله على صينية.

أدخليه الفرن 10 دقائق حتى تمام النضج ثم قدميه.

كيكة الجيلي

واحدة من أشهى وألذ الحلويات التي يمكن إعدادها بسهولة في المنزل.

مقادير كيكة الجيلي

كوبان دقيق أبيض

1/4 كوب سمن

كوب سكر

2 بيضة

كوب لبن

ربع ملعقة الخل

كيس بيكنج باودر

كيس فانيليا

4 أكياس جيلي فراولة

فراولة مقطعة

طريقة عمل كيكة الجيلي

اخفقي البيض مع السكر والسمن واللبن والفانليا، جيدًا بالمضرب الكهربائي.

ضيفي الخل ثم الدقيق والبيكنج باودر، حتي تمام التجانس.

صبي خليط الكيك في الصينية، وتترك حتي النضج في الفرن.

اتتركي الكيك سبرد في الثلاجة، وخلال هذه المُدة حضري الجيلي بالطريقة التقليدية.

ضعي نصف كمية الجيلي في الثلاجة، ويترك النصف الآخر ساخنا.

ضعي الفراولة على طبقة الجيلى المتماسك ثم في الثلاجة مرة أخرى.

يقلب الكيك فوق الجيلي، وتسقى بباقي كمية الجيلي الساخنة، ثم يوضع في لثلاجة مرة أخرى.

تقدم باردة.

محشو المانجو

واحد من الأكلات المشهورة في تايلاند، الذي انتشر خلال الأشهر الماضية بشكل كبير.

مقادير محشي المانجو

أرز

مانجو

طريقة عمل محشي المانجو

افتحي المانجو من أعلى فتحة صغيرة، واخرجي البذرة.

اطهي الأرز على البخار حتى السلق.

تحشى حبات المانجو بالأرز.

مكرونة الزلابية

تعد مكرونة الزلابية من الأكلات التي ابتكرتها ربات المنازل، وإليك طريقة تحضيرها.

مقادير مكرونة الزلابية

نصف كيلو مكرونة

ماء مغلي

خميرة فورية

زيت

شربات

طريقة عمل مكرونة الزلابية

اسلقي المكرونة في الماء المغلي، ثم صفيها.

اضربي المكرونة في الخلاط، حتى تبقى كالعجين.

ضيفي الخميرة للعجين، وامزجيه جيدًا، ثم اتركيه دقائق لتختمر .

شكلي العجين إلى كرات، وحمريها في الزيت المغلي.

اغمري كرات الزلابية، في الشربات.

المكرونة دون سلق

حضري طبق مكرونة سريع بالصلصة دون سلق.

مقادير المكرونة دون سلق

مكعبات طماطم صغيرة

فلفل أخضر

شرائح بصل

فلفل أسود

ملح

بابريكا

كمون

توابل

ملعقتين صلصة

كوب ونصف ماء مغلي

طريقة عمل مكرونة بدون صلصلة

في وعاء عميق، ضعي المكرونة والخضروات مع التوابل.

ضيفي الماء المغلي.

اتركيها تنضج على النار سويا.

الشلولو

كان طبق الشلولو على رأس الأكلات التي حظيت باهتمام واسع، خاصة بعدما أُثيرت أحاديث بكونها تقوي المناعة ضد الكورونا.

مقادير الشلولو

ملوخية ناشفة

ثوم

زبدة

طماطم

بصل

فلفل حار

كزبرة خضراء

كزبرة ناشفة

ماء

كمون

فلفل

ملح

طريقة عمل الشلولو

اغمري الملوخية فى الماء

في الكبة، افرمي البصل مع الثوم، والطماطم والكمون والكزبرة والفلفل الحار أو شطة وزيت.

ضيفى الملوخية إلى الخليط وضعيه على النار.

يضرب الخليط بالخلاط وتترك على النار مرة أخرى لتنضج.