فوائد مذهلة لـ عصير اللفت: بيخسس ويقوي المناعة

صحة

يعد اللفت واحدا من الخضروات الغنية بالفوائد التي تعزز صحة الإنسان، خاصة أنه يدخل في صناعة المخللات والسلطات والأكلات وغيرها، ويحتوي اللفت، على العديد من المعادن والفيتامينات والأحماض التي تجعله خيارًا جيدًا للبعض، حتى إن المعظم يفضل تناولة كمشروب.

وإليكم فوائد مذهلة لـ عصير اللفت، وفقًا لموقع webmd.

فوائد عصير اللفت

مصدر للمعادن والفيتامينات

تحوي أوراق اللفت الخضراء على نسب عالية من فيتامين K، فضلًا عن أن حبات اللفت تحتوي على مضادات الأكسدة القوية، مع فيتامين A، C، E، واللوتين، والزانثين، مع المعادن مثل الكالسيوم والنحاس والحديد والمجنيسيوم والزنك، والأحماض.

يعزز المناعة

يعد اللفت من الخضروات التي تحتوي على فيتامين C بشكل كبير، وهو من مضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم، وتقي من الالتهابات، وتكافح السرطان.

يساعد في تقليل الوزن

يسعد عصير اللفت على تقليل الوزن، فهو غني بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات المتنوعة، فضلًا عن أنه غني بالألياف الغذائية والسعرات الحرارية المنخفضة.

يحافظ على البشرة

يحتوي اللفت على فيتامين C وA، فضلًا عن الكاروتين، ما يجعله يحافظ على البشرة، فضلًا عن الكولاجين الذي بدوره يأخر تجاعيدها ويكافح علامات التقدم بالسن.

يكافح السرطان

يحتوي عصير اللفت على مادة الجلوكوسينولات والتي أُثبت أنها تعزز عمل الكبد وتزيل السموم، وتكافح المواد المسرطنة، وتمنع تطور الخلايا السرطانية.

صحة القلب

يعد اللفت من الأكلات الغنية بالألياف الغذائية، فيساعد على خفض مستويات الكولسترول غير الجيد، ويعزز صحة القلب والشرايين.

كما أنه غني بحمض الفوليك لتعزيز الدورة الدموية، وضبط ضغط الدم المرتفع وصحة القلب، ومواجهة الجلطات والسكتات الدماغية.

يعزز صحة العظام

يحتوي عصير اللفت، على كميات عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم والمجنيسيوم، ما يعزز صحة العظام ويقاوم الهشاشة وأمراضها.

يقي الرئتين

يساعد عصير اللفت على تعزيز صحة الرئتين، وتخفيف أعراض مرض الربو، فضلًا عن أنه يكافح أمراض الشتاء والبرد.

حماية العين

يعد عصير اللفت من المكونات الغنية باللوتين والكاروتينات التي تعزز صحة العيون وتحميها ضد مرض التكنس البقعي وإعتام عدسة العين.