خبيرة أبراج: دينا الشربيني مش هتحب تاني ويسرا لازم متصدقش أي حد

علاقات و مجتمع

خلال الساعات الماضية، زادت عمليات البحث عن توقعات الأبراج الفلكية للعام المقبل، خاصة لبرج الحوت، ذات الشعبية الكبيرة والذي غنى له النجم عمرو دياب، وسط تساؤلات عن النصائح والتوقعات للفنانات من مواليد ذلك البرج الفلكي، والذي تعرض العديد منهن لأزمات صعبة في 2020.

وقدمت خبيرة الأبراج مايا ناجي، خلال حديثها لهن، مجموعة نصائح لأبرز فنانات برج الحوت للعام المقبل، خلال الفقرات التالية.

يسرا

تتميز النجمة يسرا بالشخصية القوية والصلبة، إلا أنها تحتاج للتوقف عن التأثر بما تسمعه من الآخرين، «متصدقش أي كلام بيتقالك، وبلاش تتأثري بكلام الناس اللي حواليكي».

هيفاء وهبي

وجهت خبيرة الأبراج نصيحة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي: «متصدقيش كل اللي بيقولك كلام حلو.. في ناس كتير لابسة ماسكات».

دينا الشربيني

لن تعيش الفنانة دينا الشربيني قصة حب جديدة، «صعب تحب تاني بسهولة بعد عمرو دياب، وممكن ترجعله بشرط واحد بس، إنه ينفذلها طلباتها، وده احتمال ضعيف إنه يحصل».

تجمع دينا الشربيني بين مميزات برجي الحمل والحوت، لاقتراب تاريخ ميلادها من البرجين الفلكيين، «واخدة قوة وصلابة الحمل، مايبعجبهاش أي راجل».

حنان مطاوع

تتميز الفنانة حنان مطاوع بالطيبة والحسم، «لكنها محتاجة تخف من العند شوية، لأنها ممكن تعند في حاجة ليها علاقة بمصطلحتها، وده هيخسرها كتير»، خاصة إنها تسير بخطوات ثابتة في مشوارها الفني، إلا أن العند يمكن أن يعثر نجاحها.

سيرين عبد النور

تجمع الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بين العصبية، و«ساعات بتختفي عن الأضواء وبتحس إنها عايزة تبعد عن الناس كلها، خصوصا لما بتكتئب».

وتفكر سيرين عبدالنور كثيرا في عدم الثقة في شخصيات جديدة، بسبب تعرضها للخذلان من العديد من المقربين، وتفكرا كثيرا في البقاء وحيدة لمدة حتى تتمكن من استماع قوتها مجددا، ومواجهة العالم.