يسرا اللوزي عن المتنمر بابنتها: أخد أكبر من حجمه.. دول عندهم عقد نفسية

ماما

أكدت الفنانة يسرا اللوزي، أن الشخص الذي تنمر على ابنتها إلكترونيا، أخذ اهتماما أكبر من حجمه، قائلة: «للأسف إحنا اديناله اهتمام أكبر من حجمه، وده اللي كنت بفكر فيه قبل ما أرد عليه، بس في الآخر الكائنات دي موجودة للأسف، ومش هتقدري تمنعي وجوده»، لافتة إلى أن هناك أشخاص كثيرون يجلسون في بيوتهم وفاتحين الكمبيوتر أو تليفوناتهم فقط ليسبوا كل شيء وكل الناس، وحقيقة لا أعرف هل يفلعون ذلك لعقد نفسية لديهم أو لإحساسهم بالنقص، ولكن ما لا نستطيع أن ننكره أن هؤلاء الأشخاص موجودون بالفعل وفي كل بلاد العالم، بس مؤخرا الموضوع زاد عندنا بطريقة مش طبيعية».

وأوضحت «اللوزي»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «dmc»، أنها مرت بتجربة صعبة بعض الشيء مع ابنتها داليدا بعد اكتشاف عدم مقدرتها على السمع والكلام، لكن هذا لن يمنعها من توجيه الشكر إلى كل الآباء والأمهات والعائلات، مضيفة: «لأن العيلة كلها مش الأب والأم بس، لازم يقدموا دعم للطفل المختلف والمميز، وأي طفل عنده مشكلة».

وأردفت إحدى بطلات مسلسل «بنات خارقات»، أن التعامل مع الأطفال المميزين، معركة جماعية، والهدف من التوعية التي تقوم بها هي محاولة التأكيد على فكرة أن الناس مختلفون.

وواصلت أنها أرادت أن ترد على الشخص باحترام وتحاول أيضا أن تكافح التنمر في المجتمع، وهذا التعليق لم يكن الأول وهي تحاول دائما ألا تقع في خطأ، وتحرج الشخص المتنمر وبعدها يدخل الجمهور ليدعهما.

وأضافت: «أنا تعمدت أعمل توعية وأقول معلومات مهمة للجمهور لأن فيه مصطلحات لم تعد مستخدمة يجب على الجمهور تعلمها، وأنا أيضا لا أقبل التنمر على بنتي فهي ستكبر وسترى التعليق، والعادي أن توجد تعليقات تهاجمني لكن لن أقبل أن يهاجم أحد أي من بناتي».