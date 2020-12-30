شريهان تودع 2020 بوصلة رقص على «إنتي أي كلام».. «فيديو»

لايف ستايل

بأزياء بيضاء، تجملت النجمة شيريهان في أحدث ظهور لها، خلال عدة مقاطع فيديو، عبر خاصية «إستوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي ودعت خلالها عام 2020.

وأطلت النجمة بأزياء بيضاء فضفاضة، تتميز بأكمام طويلة شفافة ومنقوشة، مع تسريحة شعر انسيابية تبرز طول شعرها، ومكياج بسيط، خلال رقصها على أغنية «إنتي أي كلام» للفنان تميم يونس، معلقة: «رسالتي لسنة 2020».

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» و«إنستجرام» تلك المواد المصورة، التي حصدت آلاف المشاهدات، ومئات التعليقات، أبرزها: «أحلى ست في الدنيا»، «شريهان يعني خف ودلع.. بترقصي بنفس رشاقة زمان»، و«فكرتني باستعراضتك في مسرحية شارع محمد علي».

وكانت النجمة شريهان، تصدرت محرك البحث جوجل خلال الشهر الماضي، عقب الإعلان عن تبرعها بفستان غالِ في مزاد خيري علني، تقيمه إحدى الشركات الشهيرة، بالتعاون مع خمس مؤسسات خيرية لبنانية، على أن يذهب ثمنه لصالح إعادة إعمار لبنان، وتقديم مساعدات للفئات الأكثر احتياجا، بعد حادث الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.

وشاركت النجمة المصرية بفستان أبيض حريري ساهمت في تصميمه، وأطلت به خلال عرضها فوازير رمضان الشهيرة «ألف ليلة وليلة» في 1987.