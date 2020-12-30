للسيدات.. دليلك للتغلب على آلام القولون العصبي أثناء الدورة الشهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي: تشعر بعض السيدات اللاتي تعانين من متلازمة القولون العصبي بزيادة حدة الأعراض خلال فترة الدورة الشهرية، ويرجع ذلك إلى تذبذب الهرمونات الجنسية في تلك الفترة والتي تؤثر على الجهاز الهضمي. لقراءة المزيد.. اضغط هنا

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