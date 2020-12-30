حتى لا يضرب الأسرة.. روشتة منع انتشار كورونا عند استقبال الضيوف في رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يستعد كثيرون للاحتفال برأس السنة، ولكن في ظل انتشار فيروس كورونا، وإلغاء الاحتفالات والتجمعات، يلجأ الكثيرون إلى الاحتفال مع الأسرة داخل المنزل مع أخذ الاحتياطات الاحترازية الوقائية.

لذا نقدم لكم بعض النصائح التي يجب اتباعها للحماية من الفيروسات والعدوي أثناء الاحتفال بالمنزل واستقبال الضيوف، وفقا لما جاء في موقعي "health.harvard" و"aarp".

- يجب ارتداء الكمامات أثناء زيارة عائلتك في رأس السنة، تجنبا من الإصابة بفيروس كورونا.

- الحرص على تطهير وتعقيم أسطح المكاتب، ومقابض الأبواب جيدا بالكحول.

- يجب على صاحب الدعوة تحديد أقل عدد من الضيوف لزيارة منزله.

- الحرص على الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين فاصل بين الضيف والآخر.

- ينصح بوضع منضدة عليها أدوات التعقيم كالمطهرات والكحول، حتى يستخدمها الضيوف عند وصولهم.

- غسل اليدين بالمطهرات أو الصابون والمياه لمدة 20 ثانية، للتقليل من انتقال الجراثيم على الجلد.

- تجنب القيام بالمصافحة والتقبيل أثناء الزيارات العائلية في عيد رأس السنة، نظرا لخطورة هذه العادة في نقل العدوى.

- يجب الحرص على تناول كميات كبيرة من السوائل لتقوية الجهاز المناعي.

- الابتعاد عن إقامة البوفيهات المفتوحة والأطباق المشتركة، حتى لا يضطر الضيوف الوقوف بالقرب من بعض.

- يجب استخدام منشفة خاصة بك، أو استخدام المناديل الورقية لمسح يديك.

- عليك تغطية الفم والأنف بالمناديل الورقية أثناء السعال، واستخدام المناديل الورقية لمرة واحدة فقط.

- إلقاء المناديل الورقية في سلة المهملات لتجنب انتقال العدوى.

- تجنب التدخين، حيث إنه من الأسباب الرئيسية التي تضعف المناعة، وبالتالي سهولة انتقال الفيروسات.