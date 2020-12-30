محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي: تلعب العديد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن دورًا بارزًا في تخفيف حدة الأعراض المزعجة المصاحبة للإصابة بنزلات البرد، والتي تشمل احتقان الأنف، والتهاب الحلق، وألم المعدة، والغثيان، والقيء، حيث تساعد على تقوية الجهاز المناعي، وإسراع علية الشفاء. لقراءة المزيد..اضغط هنا

كانت هذه تفاصيل خبر 7 أغذية ينصح بتناولها حال الإصابة بنزلات البرد.. تسرع عملية الشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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