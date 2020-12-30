ماذا يحدث لجسمك عندما تستخدم سماعات الرأس لفترة طويلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يستخدم الكثيرون سماعات الأذن لفترات طويلة من الوقت، وكذلك تشغيل الموسيقى الصاخبة، لحجب الأصوات الخارجية، ما يعرضهم لمشاكل سمعية، قد تصل إلى ضعف السمع وطنين الأذن.

وأوضح موقع "Brightside" أن التعامل غير الجيد مع أي جهاز يمكن أن يتحول إلى سلاح ضد صاحبه، مشيرًا إلى أنه من خلال آراء بعض الخبراء توصل إلى اكتشاف بعض من الأضرار التي تحدث للجسم عند الإفراط في استخدام سماعات الأذن.

صداع وضغط

الأشخاص الذين يرتدون سماعات الرأس لفترة طويلة يعرضون رؤوسهم لضغط، فتنضغط فروة رأسنا وأذننا الداخلية ويمكن أن نشعر بالصداع، قد يؤدي أيضًا إلى تفاقم الصداع النصفي إذا كنت عرضة له.

ضعف السمع

وفقًا للعلم، يجب أن يكون معظم الأطفال في سن الثلاثين قادرين على سماع صوت 17 كيلوهرتز، مما يعني أنهم يمكنهم سماع بعوضة تقترب، لكن الحقيقة هي أن المزيد والمزيد من الشباب لا يستطيعون السماع على هذا المستوى في سنهم، علاوة على ذلك، لدينا 15000 خلية سمعية عند الولادة، ولكن بمجرد أن نفقد واحدة، لا يمكن استعادتها، فيربط العلماء مشكلة فقدان الخلايا هذه بالاستخدام المتكرر لسماعات الرأس.

تراكم وانسداد الشمع في الأذنين

يحدث تراكم شمع الأذن لأن سماعات الأذن تمنع الشمع من الخروج من قنوات الأذن بشكل طبيعي، في المقابل قد يتم حظر أذنيك مما قد يؤدي إلى التهاب الأذن، علاوة على ذلك، تعمل سماعات الأذن مثل قطع القطن ويمكن أن تدفع الشمع إلى عمق قناة الأذن، مما قد يؤدي إلى شعور بالآلام والدوخة.

الإصابة بالدوار

الدوار هو إحساس بالدوران وفقدان التوازن، ويحدث ذلك عندما تسد سماعات الأذن العازلة للضوضاء آذاننا، العامل الإضافي الذي قد يسبب الشعور بالدوران هو الاستماع إلى الموسيقى بأعلى مستوى صوت، فأثناء وضع هذه الأشياء الصغيرة في آذاننا، نقوم بتحفيز عصب الأذن الداخلية ونخلق ضغطًا غير طبيعي بداخله.

سماع أصوات غير موجودة

إذا ارتديت سماعة الأذن لوقت أطول، فقد تصاب بإحساس مزعج بطنين الأذن، ويبدأ ذلك بسماع رنين أو نقر أو أزيز أو هسهسة أو زئير في الأذنين، حتى عندما تكون في صمت تام وتستريح، لا يوجد علاج لهذا الإحساس، ولكن يمكن منعه بسهولة عن طريق تقليل وقت سماعة الرأس وخفض مستوى الصوت في سدادات الأذن.

المشاكل الجلدية وحب الشباب

وفقًا للخبراء الطبيين، فإن أولئك الذين يرتدون سماعات رأس كبيرة فوق الأذن بشكل متكرر، خاصةً عند ممارسة الرياضة والعرق، يسمحون لآلاف البكتيريا بالتكاثر، هذا قد يؤدي إلى التهابات الجلد وحب الشباب، بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تستخدم سدادات الأذن، فقد يبدأ الزيت الزائد من داخل أذنك بالتراكم، مما يخلق فرصة لتكاثر البكتيريا التي قد تسبب ظهور بثور الأذن.