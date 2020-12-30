منى الشاذلي تدعم يسرا اللوزي بعد التنمر على ابنتها: بتلهم الآخرين

علاقات و مجتمع

موجة كبيرة من الدعم والكلمات والعبارات الإيجابية، من داخل الوسط الفني وخارجه، تلقتها الفنانة يسرا اللوزي، بعدما تعرضت هي وابنتها من ضعاف السمع للتنمر، من قبل متابع لها وصفها بـ«الطرشة»، وكان من بينهم الإعلامية منى الشاذلي، التي شاركت صورة مجمعة برفقة يسرا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وأرفقت الإعلامية تعليقًا تغزلت فيه بالفنانة، قائلةً «يسرا اللوزي بالنسبة لي جميلة الجميلات».

وتابعت منى الشاذلي، خلال تعليقها، «بقلبها وأخلاقها وأمومتها ووعيها ورقيها، والأهم إنها بتلهم الآخرين بإيجابياتها تجاه أسرتها و مجتمعها ونفسها، للمرة المليون بحبك يا يسرا».

التنمر على ابنة يسرا اللوزي

تعليق مسيء تلقته الفنانة يسرا اللوزي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من متابع تنمر إلكترونيًا على ابنتها، صاحبة الـ6 أعوام، قال خلاله، «أهلا بأم الطرشة».

ولم تستطع الفنانة تمالك أعصابها لتقرر الرد على المتابع وتلقنه درسًا ولكن دون الإساءه له، قائلة: «شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح: أولاً، المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم و ضعاف السمع وليس الطرش أو البكم».

رقي وأدب الرد الذي قالته الفنانة جعلها تتلقى حملة دعم كبيرة من الفنانين كالفنانة زينة ونجلاء بدر وغيرهم، مستنكرين تلك الكلمات المسيئة التي تعرضت لها الفنانة وابنتها.

يسرا اللوزي، ممثلة مصرية بدأت على مسرح الجامعة الأمريكية في القاهرة، قبل أن تأتي فرصتها الأولى للتمثيل في السينما مع ترشيح المخرج الراحل يوسف شاهين لها في بطولة فيلمه إسكندرية نيويورك في عام 2004، ثم تزوجت في عمر 23 عاما بعدما أنهت دراستها الجامعية، وأنجبت طفلتها دليلة بعد 5 سنوات من زواجها تحديدًا عام 2014.