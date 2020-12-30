بنات يسرا اللوزي سر تصدرها التريند: من الوزن الزائد للتنمر (صور)

علاقات و مجتمع

خلال الفترة الأخيرة تصدر اسم الفنانة يسرا اللوزي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، في مرات مختلفة وغالبًا ما يكون السبب وراء ذلك هو بناتها، سواء بالدفاع عنهن أو تغيرات لاحقت بالفنانة بسبب الإنجاب، ويرصد «هن» المواقف التي تصدرت خلالها الفنانة يسرا اللوزي «تريند» بسبب بناتها.

- ابنة يسرا اللوزي تتعرض للتنمر

بالأمس نشرت الفنانة يسرا اللوزي، صورها خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج معكم، معبرة عن سعادتها، في فرصتها في الحديث عن ضعاف السمع من خلال تجربتها مع ابنتها «دليلة».

تفاعل متابعو يسرا اللوزي في التعليق لها، لكن تعليقًا من أحد المتابعين حمل التنمر لابنتها، معلقًا: «ماشي يا أم الطرشة»، لم تقف «يسرا» مكتوفة الأيدي، فهي الفرصة التي استغلتها للرد وتوضيح مفهوم ضعاف السمع.

وردت يسرا على تعليق المتنمر: «شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح: أولاً، المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم و ضعاف السمع، وليس الطرش أو البكم.. ثانيا، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء لأنها علمتني حاجات كتيرة جدا وبقيت بني آدمة وأم أحسن بسببها.. وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها".

وتابعت «يسرا» في تعليقها: «ثالثا، البنت الصماء دي هي اللي ألهمتني إنى أتكلم في البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يساهم بشكل إيجابي في حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال الصم و ضعاف السمع إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس وما يبقوش عبء على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا في المجتمع المريض للأسف».

واستطردت «يسرا» في تعليقها: «فبالتالى الطفلة الصماء دي ليها إنجازات أثرت على شعب كامل رغم إن عمرها 6 سنين.. يا ريت توضحلي بقى: حضرتك أنجزت إيه في حياتك؟ شكرا».

دفاع يسرا اللوزي عن ابنتها، تصدرت به الـ«تريند» بعدما أصبحت محل إعجاب من أصدقائها بالوسط الفني، الذين شاركوا بتعليقاتهم الداعمة لها، منهم الفنانة زينة والفنانة نجلاء بدر، وغيرهن، بالإضافة إلى الإشادات التي نالتها من متابعيها وجمهورها.

- يسرا اللوزي تريند بسبب الوزن الزائد

وفي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42 الماضية، ومع ظهورها الأول خطفت الفنانة يسرا اللوزي، الأنظار إليها، بسبب ظهورها الذي أوضح وزنها الزائد، ونجاحها في اختيار إطلالة مميزة، إذ ارتدت فستان أسود، منفوش من الأسفل.

ظهور يسرا اللوزي بوزن زائد بعد أشهر قليلة من ولادة ابنتها الثانية «نادية» وتألقها بظهورها، جعلها أيضًا محل الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تصدرت «التريند».

وفي برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، تحدثت أيضًا عن تعرضها للتنمر بسبب وزنها الزائد، معربة عن استغرابها وراء ذلك: «اللي استغربته إننا في مجتمع شرقي يعني جسم الست عندنا مش رفيع.. مختلف عن الأوروبيين.. يعني استغربت الناس.. هما أكيد عندهم قرايب خلفوا ووزنهم زاد».