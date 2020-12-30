للمرة الثانية.. جوهرة بأزياء بدون بطانة في دبي «فيديو وصور»

لايف ستايل

للمرة الثانية، لفتت الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا الشهيرة بـ«جوهرة»، الأنظار، بسبب اعتمادها على أزياء بدون بطانة، في أحدث جلسة تصوير لها، والتي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت جوهرة، داخل إحدى الفنادق في دبي، ببنطلون أبيض شفاف مزين بخطوط بنية، مزود بحزام ذهبي لامع، مع توب ضيق وسترة طويل وفضفاضة وبدون أكمام، واعتمادها على مكياج سموكي وتسريحة شعر إنسيابية تحمل بعض التموجات، معلقة باللغة الإنجليزية: «المستقبل هو الذهب الحقيقي».

ومنذ نشر جلسة التصوير، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي معها بما يتجاوز ال80 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات: «أحلى جوهرة في الوطن العربي»، و«ليه كلكم بتنسوا البطانة»و«ملكة جمال».

وجاءت تلك الصورة، عقب أيام من استعراض جوهرة لمفاتنها، خلال مقاطع فيديو عبر حسابها على «إنستجرام»، بفستان أخضر «أوف شولدرز»، من توقيع مصمم الأزياء مهند كوجاك، والذي تميز بأنه مصنوع من قماش خفيف ولامع، وبدون بطانة، ويحتوى على فتحة صدر، وفتحة جانبية طويلة، مع اعتمادها على مكياج سموكي، وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات.

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وأطلق الراقصة خلال إحدى مقاطع الفيديو، بكمامة سوداء اللون مزينة بنقوش لامعة، كإجراء وقائي من فيروس كورونا، بالتزامن مع الموجة الثانية له.