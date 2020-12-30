يسرا اللوزي: مش هسمح لأي حد يغلط في بنت من بناتي

علاقات و مجتمع

ردا على واقعة التنمر الإلكتروني التي تعرضت لها الفنانة يسرا اللوزي وابنتها، صاحبة الـ 6 سنوات، قالت إنها حين شاهدت التعليق المكتوب من أحد الأشخاص، على صورتها الأخيرة المنشوره على حسابها بإنستجرام، ويتنمر فيه عليها وعلى ابنتها، «حسيت في اللحظة دي، إني عايزة أعمل حاجة لمواجهة ظاهرة التنمر، أنا مبدئيا عارفة إني مش هربي حد ومش هغير وجهة نظر حد، وفي الآخر مش هعرف أمنع التنمر، لأن الموضوع أكبر مني ومن العالم كله، بس في الآخر حبيت أستغل فرصة إن عندي جمهور كبير متابع الموضوع ده وهيقف جمبي، وأنا دايما بحاول لما يبقى حاجة سلبية، أرد بذوق وأحرج الناس بذوق ومغلطش في حد، عشان محدش أمسك عليا إني غلطت أو شتمت، بس مش هسمح لأي حد يغلط في بنت من بناتي».

وأضافت «اللوزي»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم الأربعاء، من يرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «dmc»، «دي طريقتي في الرد دايما، ودي مش أول مرة على فكرة أرد بنفس الطريقة، فبحاول دايما أقول حاجة تحرج صاحب أي كومنت سلبي بالذوق، ولما الفانز بيشوفوا ده بيقوموا هما داخلين يعملو حفلة عليه».

وعن دعم الكثير من الفنانين والفنانات لها في هذا الموقف، أشارت إلى أن الهدف الحقيقي بالنسبة لها، لم يكن أننا نغلط في هذا الشخص العجيب، ولكن الهدف الأساسي بالنسبة لها، كان محاولتها استغلال هذا الموقف لتعريف الناس وتوعيتهم بالأطفال الذين لا يستطيعون التحدث ولا الاستماع، لافتة «زي ما أنا استغليت كوني شخصية معروفة، وبطلع في برامج والناس متبعاني، في إني أعمل توعية في الكشف المبكر على سمع الأطفال حديثي الولادة، وعشان كدا قررت إني هقلب نفس الموقف لحاجة إيجابية، وهقول معلومات مهمة وهصححاه هو وغيره معلوماته حول الأمر».

وتابعت: «كثير من الناس لا يعلمون أن هناك مصطلحات حول من لا يستطيعون السمع ولا الكلام، لا تستخدم الآن، لا في مصر ولا في كل دول العالم، ولهذا رغبت أن أؤكد على تلك المعلومات، لأن من المهم أن يعلمها الناس، والأهم من ذلك أنني لا أقبل التنمر على أي بنت من بناتي»، موضحة كيف سيكون شعورها حين تكبر وترى هذا التعليق، ولم تجد ردا لي على الإساءة لها.

واستطردت بطلة فيلم «المركب»: «أنا شخصية عامة، وناس كتير بتشتم وبتغلط وبتحط كومنتات سخيفة، وده عادي بحكم طبيعة شغلي للأسف، بس أنا زي أي أم مقبلش إن حد يغلط في بنتي».

وتعرضت الفنانة الشابة لواقعة تنمر إلكتروني مؤخرا، بعد أن نشرت صورة لها على حسابها على تطبيق إنستجرام، لتفاجأ بعدها بتعليق من أحد الأشخاص، يقول فيه «أهلا بأم الطرشة»، حيث يسخر من ابنتها الصغيرة صاحبة الـ 6 سنوات والتي لا تسمع ولا تتكلم، لترد عليه «اللوزي»، في تعليق كبير توضح له بطل ذوق خطأ استخدام هذه الكلمات لوصف من لا يمتلكون القدرة على الكلام والاستماع، وهو ما أثار إعجاب كل متابعيها والكثير من المشاهير، الذين حرصوا على تقديم كل دعم لها.