ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة يوسفي يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تعد ثمرة اليوسفي من الفواكه الحمضة الذي يحبها الكثير من الأشخاص في فصل الشتاء، ويرجع ذلك إلى مذاقها القوي والمميز، واحتوائها على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات المهمة لصحة الجسم.

وفي التقرير نستعرض لكم العديد من الفوائد التي تعود على الجسم عند تناول ثمرة يوسفي يوميا، وفق ما أورد موقع "webmd" المعني بالصحة.

- تحتوي فاكهة اليوسفي على فيتامينات C وA وB ,العديد من المعادن مثل: الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم، إضافة إلى مجموعة مميزة من مضادات الأكسدة القوية.

- يرتبط تناوله بالحصول على بشرة صحية، حيث ثبت أن فيتامين سي يلعب دورًا حيويًا في إنتاج الجسم للكولاجين الذي يجعل بشرتنا أكثر شبابا، ويعالج التلف الناتج عن التعرض للشمس.

- يشتمل اليوسفي على فيتامينات مفيدة لصحة العين، مثل فيتاميني "سي" و"ج"، وكلاهما يقللان من فرص الإصابة بالضمور البقعي الذي يسبب فقدان البصر.

- كونها غنية بالألياف الطبيعية ومضادات الأكسدة الطبيعية، يساعدان على تقليل الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

- يساهم في إنقاص الوزن، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية والمياه التي تساعد على الشعور بالشبع وامتلاء المعدة، بالإضافة إلى كونه قليل بالسعرات الحرارية.

- تحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تعزز سرعة تخلص الجسم من الدهون، وبالتالي تقلل من نسبة الكوليسترول المرتفع.

- بسبب محتواه على نسبة عالية من البكيتن الذي يساعد في زيادة البكتريا الجيدة في الأمعاء لتسهيل وتحسين عملية هضم الطعام.

- تقلل ثمرة اليوسفي من الإصابة بالسرطان، نظرا لاحتوائها على مادة الليمونين، وهي مادة تمتلك خصائص مضادة للسرطان.

- تساعد ثمرة اليوسفي على تعزيز الجهاز المناعي لاحتوائها على مضادات الأكسدة.

- يسهم في علاج الشعر التالف وحمايته من القشرة؛ نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ، وهو يعد من مضادات الأكسدة.