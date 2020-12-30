أجمل موديلات أقراط الحلقات بوحي من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 06:32 مساءً - برزت العديد من صيحات الأقراط الرائجة مؤخراً، وأبرزها أقراط الحلقات Hoops، حيث برزت بقوة في أحدث عروض أزياء 2021، والتي تمنح المرأة إطلالة جذابة وأنثوية سواء الأقراط المعدنية والأقراط الملونة، ويمكن اختيار أقراط الحلقات البرّاقة في المناسبات والسهرات.

شاهدي أحدث موديلات أقراط الحلقات من وحي اكسسوارات النجمات. تابعي المزيد:أجمل موديلات أقراط طويلة من وحي النجمات أقراط درة

درة

ظهرت درة بأقراط الحلقات باللون الذهبي وبحجم متوسط مع غطاء رأس أبيض منقّط بالأسود، وأزياء ناعمة باللون الأبيض. تابعي المزيد:تعرّفي على ذوق درّة في اختيار أقراط الأذن ​ أقراط مايا دياب

مايا دياب

اختارت مايا دياب أقراط الحلقات بالحجم الكبير، وهي صيحة رائجة وجريئة تبدو لافتة للأنظار، ونسقتها مع أزياء كاجوال بسيطة. ​ أقراط نجوى كرم

نجوى كرم

ظهرت نجوى كرم بأقراط الحلقات الكبيرة، والتي أكملت أناقتها مع جمبسوت رمادي بسحابة أمامية وبأكمام قصيرة. ​ أقراط نوال الزغبي

نوال الزغبي

أعجبتنا إطلالة نوال الزغبي بالأقراط الذهبية الكبيرة، واعتمدتها مع كنزة باللون الأسود بأكمام طويلة وسروال جينز بخصر مرتفع.

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