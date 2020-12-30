الصحة تحسم الجدل حول تطعيم الحوامل بلقاح كورونا

أخبار من الوطن نيوز

تساؤلات عديدة طرحت من النساء الحوامل هذه الفترة خاصة بعد تحذير وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد من خروج الحوامل مع انتشار جائحة فيروس كورونا لأنهم أكثر الفئات عرضه للإصابة بالفيروس .

جاء ذلك بعد إعلان وزارة الصحة والسكان تسجيل 1333 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس امس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة يوميا.

الصحة العالمية: تجنبوا الزحام قدر الإمكان

وتواصل "الوطن" مع منظمة الصحة العالمية بمصر لمعرفة كيفية حماية الحامل من الإصابة بفيروس كورونا .

وقالت المنظمة يجب علي الحامل أن تتجنب لمس العينين والأنف والفم وغسيل اليدين، وتابعت لابد من استخدام ثني المرفق أو منديل ورقي عند العطس أو السعال، بالإضافة إلي تجنب الخروج الا عند الضرورة القصوي وعدم التواجد في أماكن مزدحمة.

وأشارت الي ترك مسافة مترين علي الاقل بينها وبين الاشخاص والالتزام بارتداء الكمامات في حال نزولها والتعامل مع الآخرين وعدم خلعها عند التحدث مع الآخرين.

الصحة : الحوامل لن يحصلوا علي لقاح فيروس كورونا

وفيما يتعلق بأخذ الحامل لقاح فيروس كورونا التي وفرته وزارة الصحة «اللقاح الصيني» باعتبارها من الفئات الأكثر عرضة للتعرض للإصابة بالفيروس، كشف مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان إن وزيرة الصحة اتخذت قرار بعدم أخذ الحامل اللقاح وقالت إنه يجب أن تنتظر لحين الإنجاب .

وتابع المصدر في تصريحات خاصة له أن اللقاح لن يحصل عليه الأطفال أيضا، والتجارب السريرية للقاح لم يشارك فيها هذه الفئة لذلك للصغار والحوامل لم يحصلوا علي لقاحات فيروس كورونا.

فيما أضاف المصدر أن وزارة الصحة والسكان علي وشك الانتهاء من خطة توزيع اللقاحات التي تم استلامها خلال الأسابيع القليلة الماضية والتي تم الإفراج الجمركي لها بعد أخذ 55 عينه منها بمعرفة هيئة الدواء لتأكد من مدي سلامتها وفعاليتها.

الصحة : خطة بالتعاون مع عدد من الوزرات لتوزيع اللقاحات علي مستوي الجمهورية

وأوضح المصدر أن خطة توزيع اللقاح ستتم من خلال التعاون بين وزارة الصحة والداخلية وان وزارة الصحة ستوزع علي الاطقم الطبية خاصة مستشفيات العزل والصدر والحميات لأنهم خط الدفاع الاول ضد الفيروس .

كاشفا عن التعاقد الوزارة مع عدد من اللقاحات الأخري غير اللقاح الصيني ومنها لقاح استنزينكا وغيرها من اللقاحات التي تبحث اللجنة العلمية للوزارة مدي فعاليتها، مشيرا إلي توجيه الرئيس السيسي بتوفير اللقاحات مجانا المصريين ومتابعته يوميا لملف توفير اللقاحات .