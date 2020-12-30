روان بن حسين تحتفل بعيد ميلادها برفقة ابنتها: أصعب وأحلى سنة في حياتي

لايف ستايل

احتفلت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعيد ميلادها الـ24، والتي ظهرت برفقتها طفلتها لونا.

وشاركت الكويتية عددا من الصور من جلسة التصوير التي خضعت لها، احتفالًا بعامها الجديد، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، «وكمّلنا 24 سنة أصعب سنة في حياتي بس أحلى سنة في حياتي، الحمد لله».

العديد من التعليقات فضلًا عن آلاف تسجيلات الإعجاب، تلقتها الفاشونيستا الكويتية، والتي كان من أبرزها، «هابي بيرث داي يا حلوة الحلوات ربي يبارك بعمرك وأيامك ويحفظلك لونا ويخليكم لبعض، ما راح تتزوجين ثاني، كتير حلوة، ربنا يخليلك لونا وتفرحي بيها، كل سنة وإنتي حلوة، جميلة أوي، العمر كله ليكي، كل سنة والحلوة فرحانة، مش هتتجوزي تاني».

وخلال الأشهر الماضية، تحدثت الفاشونيستا الكويتية، روان بن حسين، عبر حسابها على موقع إنستجرام، عن تعرضها للخيانة من قبل زوجها رجل الأعمال الليبي محمد يوسف مقريف، حينما ظهرت في مقطع فيديو مصور تسرد فيه كيفية تعرضها للأذى النفسي والجسدي منه، معترفةً أنه خانها مع فتيات الليل، فضلًا عن امتداد الضرر للإصابة بعدوى جنسية خطيرة، نتيجة نقله لها فيروس hpv type 16، والذي يشكل خطرا كبيرا يؤدي للإصابة بسرطان عنق الرحم.

روان بن حسين، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، بالكويت، حاصلة على الجنسية الأردنية، مدونة وناشطة في مجال الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتابعها أكثر من 3 ملايين شخص على إنستجرام.

أطلقت مبادرة «روان بن حسين للمحاماة» لدعم المرأة الكويتية، أصدرت كذلك أول رواية لها بعنوان «كما لم تحب امرأة» عام 2017، وجرى ترشيحها من نائب رئيس الوزراء للتعيين كممثل الشرق الأوسط في رحلة النساء في تايلاند، تزوجت من رجل الأعمال الليبي محمد يوسف مقريف، وانفصلا بسبب الخيانة.