كورونا اليوم: الفيروس جرس إنذار لجائحات جديدة.. وهذا اللقاح سينقذنا في الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 12 شهرًا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

كورونا "جرس إنذار" لجائحات مستقبلية

حذّرت منظمة الصحة العالمية، بأنه رغم شدة جائحة كوفيد-19 التي أوقعت أكثر من 1,7 مليون وفاة وعشرات ملايين الإصابات في غضون عام، يتعيّن بإلحاح الاستعداد "للأسوأ".

وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، في المؤتمر الصحافي الأخير لهذا العام للمنظمة التي تقف في الخط الأمامي في مكافحة أسوأ جائحة شهدها العالم منذ مئة عام، "إنه جرس إنذار"، وفقا لما ذكره موقع "العربية".

هذا اللقاح سينقذنا في الربيع

في مقابلة تلفزيونية، اعتبر الوزير البريطاني مات هانكوك، أن لقاح جامعة أكسفورد وأسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 الذي أقرته بريطانيا، يوفر فرصة للنجاة من الجائحة بحلول الربيع.

كما أضاف "هيئة الصحة الوطنية ستتمكن من توفير الجرعات لحقن الناس بنفس سرعة إنتاجها". وتابع: "أنا على ثقة كبيرة الآن، بعد الموافقة على اللقاح هذا الصباح، من أننا سنتمكن من تطعيم عدد كافٍ من المعرضين لخطر الإصابة بحلول الربيع، الأمر الذي سيتيح لنا مخرجا من هذه الجائحة"، وفق ما ذكر موقع "العربية".

كورونا المتحور "سيتطور"

بعد ظهور سلالات جديدة من فيروس "كورونا المستجد" في بريطانيا وعدة دول أخرى، كشف العديد من العلماء أن اللقاحات الحالية من المرجح أن تحمي من الطفرة الجديدة، ويقوم مصنعو اللقاحات بإجراء اختبارات للتأكد من الأمر.

وبما أن نسبة كبيرة من سكان العالم ستصبح محصنة ضد الفيروس الجديد من خلال العدوى أو التطعيم، فمن المحتمل أن يتحور الفيروس للهروب من تلك المناعة، وهذا من شأنه أن يجعل استمراريتها على المحك، لأنها ستكون رهناً بتحوراته، وفق ما ذكر موقع "العربية".