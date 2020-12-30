أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. هذه العادة تهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء مرسي

تصميم_ مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

الاختلاط المباشر بالمصابين

عادة يقبل عليها العديد من الأشخاص رغم خطورتها في زمن كورونا

لماذا يشكل خطرا؟

يسبب القيام بهذه العادة الإصابة بفيروس كورونا.

كيف نحمي أنفسنا؟

تجنب الاختلاط المباشر بالمصابين تجنبا للإصابة.