كيف تتغلب على خوفك الزائد من الإصابة بفيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر الشعور بالخوف والقلق الناتج من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أمرا طبيعيا هذه الفترة، لكن ينبغي التغلب على الخوف الزائد حتى لا تتأثر الحالة النفسي، وبالتالي تضعف قوة الجهاز المناعي.

وتوضح الدكتورة إيمان عبد الله محمد السيد استشاري علم النفس والعلاج الأسري لـ"الخليج 365"، أهم الخطوات والنصائح التي من خلالها يمكنك التغلب على الخوف والقلق من الإصابة بفيروس كورونا.

- يفضل عدم متابعة ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من صور أو منشورات، بخصوص كل ما يتعلق بالفيروس.

- الحرص على التواصل مع أفراد العائلة والأصدقاء عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي، للتخفيف من حدة التوتر خلال هذه الفترة.

- ضرورة اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، والحصول على قسط جيد من النوم، وممارسة التمارين الرياضية.

- يجب الانشغال بالأمور الإيجابية، وتعلم مهارات جديدة، وقراءة الكتب والروايات التي تغذي العقل.

- تجنب الانعزال والجلوس بمفردك، عليك التأقلم والتكيف مع هذه الفترة.

- تجنب الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات، حتى يمكنك التغلب على الخوف الذي تشعر به.

- ممارسة تمارين التنفس، والرسم يساعدك على التخلص من الطاقة السلبية في جسدك.

- الاستماع للموسيقي، لذا يجب تجنب الاستماع للأغاني الحزينة أو التي تحتوي على رسائل سلبية، لأنها ستؤثر بالسلب على حالتك النفسية.

- تخصيص بعض الوقت للقيام بممارسة تمارين التأمل، حيث يساعدك ذلك على التركيز على نفسك ومشاعرك فقط، وبالتالي التخفيف من حدة القلق.

- يجب عليك التحدث مع نفسك، كيف أستطيع الاستفادة من فترة بقائي في المنزل؟

- الحرص على اتباع جميع الإرشادات والتعليمات التي تصدرها وزارة منظمة الصحة العالمية.

- تجنب الشعور بالقلق والهلع؛ للحفاظ على قوة الجهاز المناعي لجسم الإنسان.

- في حالة إصابة أحد أقاربك أو أحبائك بكورونا، عليك التحدث مع أسرة المريض برفق أنه سيشفي قريبا.

- عليك التحدث مع أحبائك بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.

وأصدرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها للوقاية من كورونا، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وللحد من انتشار هذا الفيروس، وهي:

- الحرص على ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والتجمعات وأثناء التواجد خارج المنزل.

- يجب المحافظة على النظافة الشخصية.

- المحافظة على نظافة الأسطح والأرضيات باستمرار.

- لا بد من استخدام المناديل عند العطس أو السعال ووضعها في سلة المهملات.

- الحرص على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل الأكل وبعده وأيضا بعد السعال والعطس.

- عدم ملامسة العين والفم والأنف واليد، نظرا لأن اليدين بإمكانهم نقل الفيروس بعد ملامستها للأسطح الملوثة.

- الحرص على أخذ قسط كافي من النوم.

- طهي الطعام جيدا والمحافظة على التوازن الغذائي والنشاط البدني.