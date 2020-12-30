كيف تجرأت روان بن حسين على ارتداء الألوان؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 04:39 مساءً - روان بن حسين مؤثرة اجتماعية وسيدة أعمال أطلقت مستحضراتها التجميلية، بالإضافة الى كونها أماً. تروي روان بن حسين وهي كويتية من اصل فلسطيني وتقيم في دبي تاريخها مع التنمر الذي جعلها تتحول من فتاة ممتلئة الى فتاة تمتلك قواماً نحيفاً. وقد لاحظنا مؤخراً أن ستايلها بدأ يميل الى اعتماد الألوان القوية بعدما كان يغلب عليه الألوان الأساسية كالبيج والأبيض والترابي والأسود. اتجهت روان بن حسين الى التطبيعات وفي آخر صورة نشرتها في انستغرام، ظهرت روان بفستان أصفر من تصميم دار فندي الإيطالية، وارتدت فستاناً بنفسجياً في منشور سابق، وحملت معه حقيبة من بولغاري مزدانة بألوان قوس قزح، فماذا قالت عن هذا التغيير الجذري الذي لحق بأسلوبها في اللباس.



ماذا قالت روان؟

سر إطلالاتها الأخيرة



نشرت روان تحت صورتها، بأنها كانت تعني من قلة ثقة بالنفس وكانت تخشى الألوان القوية، ولكنها استعادت ثقتها بنفسها وبدأت بتبني ألوان قوية كالأصفر والتطبيعات الإستوائية المزدانة بالزهور والنباتات، وقد رأيناها ترتدي سترات مطبعة بألوان نارية من تصميم Dust of God للمصمم أنطونيو تادريسي وهو صديق للمؤثرة الحسناء.

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أزياء روان بن حسين بالتفصيل

روان ترتدي من موقع أوناس



ارتدت روان الفستان الأصفر من فندي وهو متوافر لدى موقع "أوناس" للراغبات بشرائه. وقد انتعلت معه حذاء Tube socks boots باللون الأبيض وبدت جرأة روان كونها اختارت لوناً صيفياً لترتديه في الشتاء.

روان ترتدي سترة من الدنم

اختارت روان سترتين من ماركة DUST OF GODS الأولى عبارة عن قماش الدنيم المطلي برسوم للقفص الصدري وتطبيعات وأحرف ملونة، والثانية مصنوعة بطريقة الباتشوورك من الدنيم والقماش المزخرف.

كما ارتدت من ماركة IRIS طقماً وقفطاناً مطبعين بالزهورالملونة.

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كيف نرتدي قطعاً مشابهة لما ارتدته روان بن حسين؟

ميميا





إذا أعجبك أسلوب لباسها اخترنا لك من موقع "أوناس" القطع التالية، لتتألقي مثلها ولتبتعدي عن رتابة اللون الأسود الموحد. إليك هذا الفستان المصنوع من الأورغنزا والحذاء الأبيض نفسه من الموقع المذكور، أو يمكنك الاستعاضة عنه بهذا الفستان الأصفر من الكريب من "ميميا" مع حقيبة حزام من الجلد الأسود.

حذاء روان من فندي





إليك سترة من الماركة نفسها شبيهة بما ترتديه روان والتي يمكن تنسيقها مع تنورة مكسرة زرقاء لمزيد من الجرأة.



أما إذا احببت الطقم الذي اختارته روان فيمكنك العثور عليه وابتياعه أو يمكن سراء قفطان مصنوع من القماش المطبع.

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