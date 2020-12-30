إطلالات شتوية للمحجبات الحوامل من نورهان حسن

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 04:39 مساءً - نورهان حسن، إعلامية مصرية وبلوجر مختصة بالموضة والجمال، يتابعها على إنستجرام قرابة المليون شخص، حيث تنشر على حسابها الكثير من الإطلالات المختلفة لها. ومن وحي أحدث خياراتها نقدم لكِ اليوم عدة تنسيقات شتوية مناسبة للمحجبات الحوامل، فاستوحي منها ما يناسبك.



تنسيقات شتوية للجينز من نورهان حسن

تنسيقات شتوية للجينز من نورهان حسن



تفضِّل نورهان حسن تنسيقَ الجينز في الشتاء خلال فترة حملها بشكل كبير، حيث يُعَدُّ قطعة مريحة وأنيقة لا تبطُل موضتها مع اختلاف المواسم، وفي أحدث إطلالاتها تأنقت ببنطال من الجينز الرمادي مع بلوڤر طويل أزرق مصمم بقماش من الصوف الدافئ، وأكملته بقبعة وحذاء باللون الأسود، وفي إطلالة كاجوال حيادية أطلت ببنطال من الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء ومعطف مصمم بدرجتين من البني والأسود لمظهر حيادي بسيط، وفي الإطلالة الثالثة اعتمدت قطعًا مختلفة من الجينز الأزرق مع وشاح أبيض، وأكملت مظهرها بإكسسوارات سوداء لخيار بسيط، كما ظهرت ببنطال من الجينز الواسع مع بلوزة بكاروهات اللونين الأزرق والأبيض، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللون الأبيض لخيار كاجوال مناسب لمختلف المشاوير.

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إطلالات شتوية مناسبة للحوامل من نورهان حسن

إطلالات شتوية مناسبة للحوامل من نورهان حسن



إن كنتِ بحاجة لإطلالات يومية بسيطة منسقة بقطع شتوية مناسبة للحوامل فيمكن لنورهان حسن أن تلهمك بعض الأفكار؛ حيث ارتدت بنطالًا أبيض مع "هودي" طويل بدرجة الباستيل الأخضر، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي أبيض مزين بالفوشيا لمظهر مريح مناسب للخروجات البسيطة، ونسقت في إطلالة أنثوية بنطالًا أسود مزينًا بكتابات بيضاء مع بلوڤر زهري من الصوف المصمم برقبة مرتفعة، وتزينت بحجاب وحقيبة باللون الزهري لخيار ناعم، ولإطلالة ثالثة اختارت بلوڤر وبنطالًا باللون الأسود المزين بالذهبي والأبيض مع حذاء أبيض رياضي وقبعة زهرية لخيار رياضي مريح، وفي إطلالة مشابهة تألقت ببنطال أسود مخطط بالأبيض في الجانبين مع معطف أسود مزين بالأحمر في الأعلى للمسة جذابة.

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