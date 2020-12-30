الغليتر أبرز صيحات المكياج... اعتمديه بألوان وأساليب مميزة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 04:39 مساءً - لقد صمد الغليتر أمام اختبار الزمن كموضة مكياج رائجة في كل المواسم، وكلمسة إبداع رائعة الجمال على وجه المرأة العصرية وعيونها. فالمكياج الغليتر يحتل حالياً حيزاً كبيراً ضمن أبرز صيحات المكياج، لذلك لا تخافي من تجربته على إطلاقاً، خصوصاًإذا كنت تعشقين التجدد والجمال.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة أساليب مكياج عيون غليتر، لتختاري من بينها ما يعجبك.



مكياج عيون وميض النجوم

مكياج عيون وميض النجوم



يضيف ظل العين الذهبي اللامع والغليتر مع النجوم المعدنية لمسة في غاية الروعة على عينيك، مع لمسة ذهبية براقة عند الحاجب. فمكياج العيون هذا، وعلى رغم جرأته، يمنح المرأة إطلالة حالمة ومضيئة، تجعلها محط أنظار الجميع.

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مكياج عيون كونفيتي غليتر

مكياج عيون كونفيتي غليتر



تشكل قطع الكونفيتي البراقة خياراً رائعاً عندما ترغبين في تجربة أحد أساليب مكياج العيون الغليتر العصرية، فهي تشتمل على مجموعة واسعة من الألوان التي تضيء وجهك وعينيك وتسليط الضوء عليهما. احرصي على اعتماد روج خفيف كي لا تشتتي الانتباه عن جمال عينيك وسحرهما.

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مكياج عيون غليتر ناعم

مكياج عيون غليتر ناعم



إذا كنت تخافين من المغامرة وتجربة أساليب مكياج جديدة، بإمكانك اعتماد مكياج عيون غليتر ناعم، كأن تعتمدي رسمة الأيلاينر الغليتر الملون على طول خط الجفون العلوية، الى جانب طبقات عدة من الماسكرا والبلاش الوردي وأحمر الشفاه النيود المائل الى الوردي.

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مكياج عيون حورية البحر الغليتر

مكياج عيون حورية البحر الغليتر



تشكل ظلال العيون الغليتر المستوحاة من حورية البحر، التي يتم استخدامها على كامل الجفن العلوي الثابت والمتحرك، أحد أكثر أساليب مكياج العيون متعة وجمالاً، فهي تبدو كالأحجار الكريمة الباهظة الثمن التي، ستلفت الانتباه إليك بسرعة البرق.

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مكياج عيون غليتر باللون الأخضر

مكياج عيون غليتر باللون الأخضر



تتناغم تدرجات اللون الأخضر الغليتر مع مختلف ألوان البشرة والعيون، لذلك طبقي ظلال العيون الغليتر الأخضر عل الجفن العلوي وعند مدمع العين، وضعي فوقها أحجار الراين باللون نفسه، فذلك يمثل الإبداع والفن بحد ذاتهما، ويضفي عل عينيك السحر والجمال.

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