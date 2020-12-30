برنامج سكر بنات:لبان الذكر الأفضل في تبييض البشرة.. فكيف يستعمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 04:39 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر طريقة تحضير قناع لبان الذكر للبشرة مع ماء اللبان السحري ضمن وصفات منزلية سهلة لتبييض البشرة بحيث يعتبر اللبان الأول في تفتيح البشرة.

ماء لبان الذكر لنضارة البشرة :

لبان الذكر

لتحضير ماء لبان الذكر أنت بحاجة إلى القليل من اللبان.

اتركيه في الماء مدة 24 ساعة.

بعدها افصلي اللبان عن الماء بعد أن يتحول لونه إلى لون الحليب وضيعه في رذاذ ثم اتركيه في البراد للاستعمال اليومي.

رشي منه يومياً:صباحاً ومساءً لتحصلي على بشرة نضرة بلون موحّد.

كريم أو قناع لبان الذكر لـتبييض البشرة

كريم تبييض البشرة

أنت بحاجة :

ماء اللبان المنقوع

كريم مرطّب

نشاء

وماء الورد

مرطبان نظيف

طريقة التحضير:

طريقة التحضير

ضعي ماء اللبان المنقوع بعد تصفيته بواسطة مصفاة، مع القليل من النشاء على نار خفيفة حتى يتماسكك.

بعدها ضيفي ماء الورد وكريمك المرطب .

ضعيه في البراد حتى يتماسك وبعدها استعمليه من خلال وضعه على وجهك حتى يجف، قشري وجهك حتى تتخلّصي من الجلد الميت وبعدها اغسلي جيداً.

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