طرق طبيعية وحلول سريعة للتخلص من «الذباب» في البيت

صحة

الذباب في المنزل أو في مواقع العمل مصدر إزعاج وخطر على الصحة، حيث يحمل الذباب أمراضًا مثل التيفوئيد والإشريكية القولونية والسالمونيلا، لذا يجب التخلص منه بشكل آمن على الصحة، ولا يضر بالأطعمة، أو مرضى الربو والأمراض الصدرية، ويستعرض لك التقرير التالي طريق التخلص الآمنة من الذباب، خاصة في حالة غزوه البيت بأعداد كبيرة، بحسب موقع country living.

طرق التخلص من الذباب

بداية يجب حماية الأبواب والنوافذ وفتحات السقف وما إلى ذلك لمنع الذباب من دخول الشقة، بالإضافة إلى ممارسات التدبير المنزلي الجيدة العامة لإزالة مواقع تكاثر الذباب المحتملة، مع استخدام العلاج الصحيح للتحكم في الذباب الموجود في المنزل تبعا للظروف المحيطة.

مصيدة الزجاجة للتخلص من الذباب

نظف زجاجة صودا بلاستيكية فارغة سعة 2 لتر، قم قص الثلث العلوي من الزجاجة بعناية عن طريق القطع بالقرب من الجزء العلوي من الملصق.

صب ماء السكر، في الثلث الأكبر السفلي من الزجاجة، واقلب الثلث العلوي من الزجاجة رأسًا على عقب لصنع شكل مخروطي وضعه في فتحة الجزء الأكبر من الزجاجة.

سيجد الذباب طريقه إلى الزجاجة لكنه لن يتمكن من الخروج.

التخلص من الذباب بالخل وصابون الأطباق

استخدم طبق عميق واملأه بشبر واحد من خل التفاح وملعقة كبيرة من السكر.

بعد ذلك، أضف بعض صابون الأطباق المعطر بالفواكه، يمكنك ترك الطبق مكشوفًا أو مغطى بإحكام بغلاف بلاستيكي.

تأكد من عمل بعض الثقوب فيه لجذب الذباب.

الريحان للتخلص من الذباب

ازرع الريحان برائحته النفاذة يطرد الذباب، وكذلك ورق الغار (الوري) الذي ينمو بشكل كبير خلال الأشهر الأكثر دفئًا ويمكن إحضاره إلى الداخل.

النعناع

قم بزراعة النعناع بالقرب من النوافذ أو الفتحات الأخرى في منزلك، لإبعاد الذباب والفئران والنمل.

أفضل طريقة لطرد الذباب

هناك حلول صديقة للبيئة لإبعاد الذباب.

املأ برطمانًا زجاجيًا بخل التفاح وضع قمعًا ورقيًا في البرطمان. ستجذب الرائحة الذباب ويمنعهم قمع الورق من الطيران للخارج.

تعتبر المصائد المنزلية حلاً بسيطًا لصد الذباب. ولكن، إذا بدأ الذباب في أن يصبح مصدر إزعاج مستمر، فمن الأفضل الاتصال بأخصائي مكافحة الآفات الذي يمكنه أداء خدمات إدارة متكاملة للآفات للقضاء على غزو الذباب.